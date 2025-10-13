यूपी में पार्टी के दौरान युवक को 15 लोगों ने मिलकर पीटा, बुरी तरह किया लहूलुहान

लखनऊ के चिनहट स्थित किला क्लब में पार्टी के दौरान एक युवक के साथ मारपीट की घटना हुई। आरोप है कि बिल में डिस्काउंट कराने गए जय मखीजा नामक युवक को शेरा नामक कर्मी और उसके साथियों ने पीटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घायल युवक का इलाज चल रहा है।

लखनऊ। चिनहट स्थित किला क्लब में पार्टी के दौरान युवक को 15 लोगों ने मिलकर पीट दिया। हमले में वह घायल हो गए। किसी तरह वहां से भागकर निकले और इलाज करवाया। इंस्पेक्टर चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि तहरीर मिलते ही शेरा समेत अन्य पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपितों की तलाश की जा रही है।

आलमबाग के समय विहार कालोनी निवासी जय मखीजा ने बताया कि पांच अक्टूबर को गोमतीनगर स्थित अपने दोस्त के फ्लैट में थे। तभी रात करीब 12.30 उनके पास कुछ दोस्तों की काल आई, जो चिनहट स्थित किला क्लब में थे। दोस्तों ने उनसे क्लब आकर बिल में डिस्काउंट कराने की बात कही थी।

इस पर जय क्लब पहुंचे और डीजे के पास जाकर वहां के कर्मचारियों से बात करने लगे। पीड़ित का आरोप है तभी वहां मौजूद कर्मी शेरा ने उनसे अभद्रता शुरू कर दी। विरोध पर उसने जय के सिर पर बियर का ग्लास फोड़ दिया। वह लहूलुहान होकर गिर पड़े। इसके बावजूद शेरा व उसके 15 साथी उन्हें पीटते रहे।

हंगामा बढ़ने पर बाउंसर ने पीड़ित को बचाया। उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां से इलाज कराने के बाद जय ने चिनहट पुलिस से शिकायत की। इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्र के मुताबिक मामले की तफ्तीश की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।