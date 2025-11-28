Friday, November 28, 2025
spot_img
HomeUttar PradeshKanpurहाईवे पर आग का गोला बनकर जली स्लीपर बस, पुलिस ने 43...
MarqueeUttar PradeshKanpur

हाईवे पर आग का गोला बनकर जली स्लीपर बस, पुलिस ने 43 सवारियों को खींचकर निकाला, लगा लंबा जाम

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
73

कानपुर के रामादेवी फ्लाईओवर पर एक चलती स्लीपर बस में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। यातायात पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 43 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन यात्रियों का लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बस दिल्ली से वाराणसी जा रही थी। आग के कारणों की जांच की जा रही है।

कानपुर। चकेरी थाना क्षेत्र के रामादेवी फ्लाई ओवर पर शुक्रवार सुबह एक चलती स्लीपर बस के ऊपर रखे सामान में आग लग गई। इसपर फ्लाई ओवर पर ड्यूटी पाइंट पर मौजूद यातायात पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाकर सभी यात्रियों को बस से खींचकर निकाला।

घटना के दौरान यात्री बस में सो रहे थे। मौके पर पहुंची दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने आग को बुझाया। हादसे से फ्लाई ओवर पर जाम भी लग गया। वहीं, घटना में यात्रियों का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया, इसमें लोगों की नकदी भी थी।

यात्रियों ने बताया कि वाराणसी की पलक ट्रेवेल्स की स्लीपर बस बीते गुरुवार की रात को दिल्ली से वाराणसी जाने के लिए निकली थी। बस में करीब 43 यात्री सवार थे। चालक न बस के ऊपर भी। यात्रियों का सामान भर रखा था। बस रामादेवी फ्लाई ओवर पर पहुंची थी कि तभी संदिग्ध परिस्थितियों में बस के ऊपर रखे सामान में आग लग गई।

सामान में आग लगी देख चालक रिषी यादव बस खड़ी करके भाग निकला। वहीं, घटनास्थल से महज 70 मीटर दूर यातायात पुलिस के पिकेट पाइंट पर पुलिस कर्मी मौजूद थे। उन्होंने आग से बचाने को यात्रियों को खींचकर बाहर निकाला। इसके बाद कुछ ही देर में आग पूरी बस में लग गई।

वहीं, फ्लाई ओवर पर बस में आग लगने से काफी लंबा जाम लग गया। मौके पर दमकल की आधा दर्जन गाड़ी समेत चकेरी पुलिस पहुंची, जिसके बाद करीब एक घंटे की मशक्कत कर आग को बुझाया गया। लेकिन आग से बस समेत यात्रियों का पूरा सामान जलकर खाक हो गया।

आग बुझाने के बाद पुलिस ने बस को करें से हटवाकर यातायात सामान्य करवाया। जाजमऊ फायर स्टेशन के अग्निशमन अधिकारी राहुल नंदन ने बताया कि आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आग को बुझा दिया गया है। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई।

Previous article
धर्म गुरुओं ने बाल विवाह के खात्मे को कमर कसी
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved