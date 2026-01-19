Monday, January 19, 2026
एस आई आर संबंधी कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया

कलक्ट्रेट सभागार में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद सम्भल हेतु विशेष रोल प्रेक्षक के रूप में नियुक्त श्री निखिल गजराज ( आईएएस) संयुक्त सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली की अध्यक्षता में विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण ( एस आई आर) संबंधी कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में विशेष रोल प्रेक्षक द्वारा बताया गया कि यह बैठक जनपद में एस आई आर के अन्तर्गत हुए कार्यों एवं उसके अंतर्गत जो परिणाम आये हैं उसके फीडबैक के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2003 के बाद हो रहा है जनपद की टीम द्वारा इसके अंतर्गत अच्छा कार्य किया गया है। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया के अन्तर्गत दावे एवं आपत्तियों को लेकर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव भी प्राप्त किये ।

विशेष रोल प्रेक्षक द्वारा एएसडी सूची तथा प्रोजेनी को लेकर चर्चा की एवं संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बूथ लेवल ऐजेंट की सक्रियता को लेकर भी जानकारी प्राप्त की गयी। जनपद में अवस्थित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार मतदेय स्थल एवं मतदान केंद्रों का विवरण ( सम्भाजन से पूर्व एवं सम्भाजन के उपरांत) पर चर्चा की गयी संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

फॉर्म 6 के विषय में जानकारी प्राप्त की गयी तथा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व प्रदीप वर्मा द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि बीएलए फॉर्म 6 भर कर दें। विशेष रोल प्रेक्षक द्वारा अपर जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि बीएलओ के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। दावे एवं आपत्तियों से संबंधित नोटिस को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। परिवार रजिस्टर के विषय में जानकारी प्राप्त की गयी।राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा जनपद में एस आई आर के अन्तर्गत किये कार्यों की सराहना की गयी। सभी राजनैतिक दलों को पुनरीक्षण अभियान में प्राप्त दावे एवं आपत्तियों से संबंधित सूची, फार्म 9,10,11 एवं 11ए तथा 11 बी की प्रतियां उपलब्ध करायी गयीं।

जिलाधिकारी डॉ राजेन्द्र पैंसिया ने कहा कि विशेष रोल प्रेक्षक द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका अक्षरशः पालन किया जाएगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रदीप वर्मा,उप जिलाधिकारी चंदौसी /ईआरओ आशुतोष तिवारी, उप जिलाधिकारी गुन्नौर/ ईआरओ अवधेश कुमार एवं डिप्टी कलक्टर निधि पटेल एवं समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं तहसीलदार/ एईआरओ एवं भाजपा जिलाध्यक्ष हरेन्द्र सिंह रिंकू, सपा जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस मौ. आरिफ, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी सचिन कुमार, जिला महामंत्री युवा मोर्चा भाजपा सौरभ गुप्ता, एवं संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

