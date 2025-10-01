असुरन चौराहा पर भव्य दुर्गा पूजा एवं अष्टमी पूजन का हुआ

बच्चों की प्रस्तुतियों और डांडिया ने मोहा मन

गोरखपुर। श्री श्री दुर्गा पूजा व्यापार मंडल समिति के तत्वावधान में असुरन चौराहा पर भव्य दुर्गा पूजा एवं अष्टमी पूजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी एवं रेलवे कर्मचारी नितेश कुमार शुक्ला, विशिष्ट अतिथि एडवोकेट पूजा गुप्ता, डॉ. सरिता सिंह (कवयित्री, लेखिका एवं समाजसेविका), पंकज बरनवाल, अश्विनी शर्मा, जितेंद्र जायसवाल और रजत मिश्रा रहे। आयोजन समिति ने पूरे कार्यक्रम का संयोजन और संचालन बड़े ही उत्साह से किया।

बच्चों ने अपने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सभी का दिल जीत लिया। नृत्य, गीत और नाट्य मंचन ने नवरात्रि के उल्लास को और अधिक गहरा कर दिया। वहीं महिलाओं ने सामूहिक दुर्गा आरती, नवदुर्गा पूजन और पारंपरिक डांडिया नृत्य प्रस्तुत कर श्रद्धा और उत्सव का अनोखा संगम रचा। ढोल-नगाड़ों और डांडिया की थाप पर भक्तों ने देर रात तक उत्सव का आनंद लिया।

इस अवसर पर डॉ. सरिता सिंह ने कहा—

“नवरात्रि केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि नारी शक्ति और संस्कृति की जीवंत परंपरा है। जब बच्चे मंच पर आते हैं और महिलाएं डांडिया के साथ आराधना करती हैं, तो यह पीढ़ियों को जोड़ने वाला एक सुंदर संगम बन जाता है।”

मुख्य अतिथि नितेश कुमार शुक्ला ने कहा—

“नवरात्रि हमें यह संदेश देती है कि असत्य और अधर्म पर सदैव सत्य और धर्म की विजय होती है। ऐसे सांस्कृतिक आयोजन समाज को एकता और आस्था की डोर में बांधते हैं।”

विशिष्ट अतिथि एडवोकेट पूजा गुप्ता ने कहा—

“नवरात्रि नारी शक्ति की साधना का पर्व है। इस तरह के कार्यक्रम बच्चों को परंपराओं से जोड़ते हैं और महिलाओं को सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करते हैं।”

पूरे कार्यक्रम के दौरान भक्तों की भीड़ उमड़ी रही और असुरन चौराहा देवी भक्ति, सांस्कृतिक उल्लास और पारंपरिक लोक रंग से सराबोर रहा।