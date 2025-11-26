हमीरपुर–राठ में हुआ भव्य मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम

402 जोड़ों ने लिए सात फेरे, व्यवस्थाओं की चारों ओर सराहना

हमीरपुर/राठ। समाज कल्याण विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में राठ कस्बे में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का भव्य आयोजन सम्पन्न हुआ। पूरे कार्यक्रम में त्योहार जैसा उत्सवी माहौल देखने को मिला। ढोल-नगाड़ों की थाप और परिजनों के जयकारों के बीच कुल 402 जोड़ों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ सात फेरे लेकर वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत की।

सुबह से ही विवाह स्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी थी। हर जोड़े के लिए अलग-अलग आकर्षक एवं सुसज्जित मंडप तैयार किए गए थे। सुरक्षा, भोजन, पंडाल प्रबंधन और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन की ओर से कड़े और बेहतर इंतज़ाम किए गए। जिलाधिकारी सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने लगातार निरीक्षण करते हुए पूरे कार्यक्रम को सुचारू व पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराया।

समाज कल्याण विभाग द्वारा नवविवाहित जोड़ों को सरकार की ओर से निर्धारित आर्थिक सहायता, उपहार सामग्री, आशीर्वाद किट और आवश्यक दस्तावेज प्रदान किए गए।

परिवारों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी राहत है। इससे न केवल विवाह का आर्थिक बोझ कम होता है, बल्कि समाज में सकारात्मक संदेश भी जाता है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।