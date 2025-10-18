युसूफ पठान ने ‘अदीना मस्जिद’ जाकर खिंचवाई तस्वीर, BJP बोली- ये आदिनाथ मंदिर

TMC MP Yusuf Pathan: तृणमूल कांग्रेस सांसद युसुफ पठान की मालदा स्थित अदीना मस्जिद की सोशल मीडिया पोस्ट ने पश्चिम बंगाल में मंदिर-मस्जिद विवाद खड़ा कर दिया है। पठान ने इसे 14वीं सदी की ऐतिहासिक मस्जिद बताया, जबकि बीजेपी और कई सोशल मीडिया यूजर्स इसे आदिनाथ मंदिर बताते हुए दावा कर रहे हैं कि यह एक मंदिर पर बनाई गई थी।

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद और पूर्व क्रिकेटर युसुफ पठान की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया है। यह तस्वीर मालदा स्थित प्राचीन मस्जिद की है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में भी मस्जिद बनाम मंदिर का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है।

युसुफ पठान ने हाल ही में मालदा स्थित प्राचीन अदीना मस्जिद का दौरा किया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर कीं। मगर, राज्य में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इसे आदिनाथ मंदिर बताया है।

युसुफ पठान ने शेयर की पोस्ट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए युसुफ पठान ने लिखा, “पश्चिम बंगाल के मालदा में स्थित अदीना मस्जिद, यह ऐतिहासिक मस्जिद इलियास शाही वंश के दूसरे शासक सुल्तान सिकंदर शाह ने 14वीं शताब्दी में बनवाई थी। यह मस्जिद 1373-1375 ईसवीं में बनी थी। यह अपने समय में भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद थी।”

बीजेपी ने कसा तंज

युसुफ पठान की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने कहा, “यह आदिनाथ मंदिर है।” कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी युसुफ पठान की पोस्ट का समर्थन करते हुए कहा कि यह मस्जिद, वास्तव में एक मंदिर के ऊपर बनी थी। इसका जिक्र कई ऐतिहासिक स्रोतों में भी मौजूद है।

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि पिछले साल कुछ पुजारियों ने मस्जिद के भीतर पूजा-पाठ किया था। वृंदावन में विश्वविद्या ट्रस्ट के अध्यक्ष हिरण्मय गोस्वामी ने मस्जिद में कुछ हिंदू देवी-देवताओं को दिखाते हुए दावा किया था कि यह मस्जिद एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई है।

उन्होंने मस्जिद में पूजा भी की। हालांकि, कुछ स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी, जिसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई थी।