महिलाओं ने धूमधाम से मनाया क्वीन ऑफ लाइट्स कार्यक्रम

इटावा। शहर में शास्त्री चौराहा स्थित स्काई डेक रेस्टोरेंट में क्वीन ऑफ लाइट का भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसने शहर की महिलाओं और परिवारों के लिए मनोरंजन,फैशन और उत्सव का अद्भुत संगम पेश किया।कार्यक्रम का आयोजन मानिक सुधा और दिपिन्ती गुप्ता,सुपुत्री चंद्र किशोर गुप्ता एवं नीतीमा गुप्ता(केसरी मार्बल्स एंड ग्रेनाइट,इटावा)द्वारा किया गया था।

कार्यक्रम की शुरुआत शाम को स्वागत एवं पंजीकरण के साथ हुई।प्रवेश के बाद उपस्थित महिलाओं ने एआई-पावर्ड गेम्स, फोटो बूथ,शॉपिंग स्टॉल्स,लाइव डीजे,फायरवर्क्स और अनलिमिटेड स्नैक्स एवं डिनर का भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम में बच्चों के लिए विशेष गेम्स एंड किड्स ज़ोन बनाए गए थे,वहीं महिलाओं के लिए ‘क्वीन ऑफ लाइट्स टाइटल राउंड’सबसे आकर्षण का केंद्र रहा,इसमें प्रतिभागियों ने आत्मविश्वास,स्टाइल और स्मार्टनेस से दर्शकों का दिल जीता।

विजेताओं को आकर्षक गिफ्ट्स और ₹.5000 नकद इनाम प्रदान किया गया।शाम को मंच पर नृत्य प्रस्तुतियाँ और म्यूज़िक परफॉर्मेंस ने पूरे माहौल को रोशन कर दिया।अंत में रंगारंग आतिशबाज़ी के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ,जो दीपावली सी चमक बिखेर गया।कार्यक्रम में शहर की कई प्रमुख महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई,जिनमें प्रमुख रूप से डा.श्रेता तिवारी,प्रियाश्री चौबे,ममता अरोड़ा,अरुणा सिंह,सीमा किंद्रा,प्रेरणा जैन और कई अन्य समाजसेवी महिलाएं एवं शिक्षिकाऐं शामिल रहीं।

इस अवसर पर आयोजक दिपिन्ती गुप्ता ने कहा कि क्वीन ऑफ लाइट्स सिर्फ़ एक इवेंट नहीं था,बल्कि यह इटावा की महिलाओं के लिए अपनी पहचान और आत्मविश्वास को रोशन करने का मंच था।आयोजक मानिक सुधा ने कहा कि हमें अपार खुशी है कि शहर की महिलाओं ने इतने प्यार और जोश से इस आयोजन को सफल बनाया।अगले वर्ष इसे और भी बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा।कार्यक्रम की भव्यता को देखते हुए लग रहा था कि क्वीन ऑफ लाइट्स ने सच में इटावा शहर को एक नई रौशनी और उत्सव की ऊर्जा से भर दिया अर्थात जैसा नाम वैसी ही इसकी चमक रही।