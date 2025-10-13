Monday, October 13, 2025
अवैध क्लिनिक, झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ विश्व हिन्दू महासंघ का प्रदर्शन

शहर में अवैध रुप से संचालित क्लीनिकों व झोलाछाप डाक्टरों पर कार्रवाई की मांग

महोबा। शहर में अवैध रूप से संचालित क्लीनिकों और झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ विश्व हिन्दू महासंघ ने आवाज बुलंद करते हुए प्रदर्शन कर नारेबाजी की। संगठन के कार्यकर्ता सदर तहसील में एकत्र हुए और जिलाध्यक्ष भूपेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर उपस्थित अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में अवैध रुप से शहर में संचालित क्लीनिकों व झोलाछाप डाक्टरों पर कार्रवाई की मांग की।

विश्व हिन्दू महासंघ के जिलाध्यक्ष अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगर में अवैध रूप से संचालित क्लीनिक और झोलाछाप डाक्टरों के खिलाफ तहसील परिसर में एकत्र होकर जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन दौरान संगठन के जिलाध्यक्ष ने कहा कि नगर में झोलाछाप डाक्टर क्लीनिक संचालित अपनी दुकाने चला रहे हैं और मरीज का इलाज कर उनकी की जान जोखिम में डालने का काम कर रहे है, बावजूद इसके अधिकारी बेखबर होकर शांत बैठे हुए हैं।

उन्होंने बताया कि दो माह पहले नोडल अधिकारी ने रामकथा मार्ग स्थित एक अवैध क्लीनिक पर छापा मारा था। वैध प्रपत्र न मिलने के बावजूद उस क्लिनिक पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वह क्लीनिक आज भी संचालित है। कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य विभाग पर इस गंभीर मामले में कार्रवाई करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

विश्व हिंदू महासंघ ने ज्ञापन में बताया कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से आम जनता की सुरक्षा खतरे में है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि शहर के सभी अवैध क्लीनिक और झोलाछाप डॉक्टरों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। ज्ञापन में संगठन ने अधिकारियों से तुरंत अवैध क्लीनिक बंद करने और झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया, ताकि नागरिक सुरक्षित रह सकें। ज्ञापन और प्रदर्शन करने वालों में अभिषेक परमार, निखिल बाजपेई, सुयश, क्रिश, राजवीर सिंह, राघव सैनी, सोनी विश्वकर्मा सहित तमाम संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे।

