वेदांश आनंद बने दिल्ली हाईकोर्ट में वरिष्ठ केंद्रीय सरकारी अधिवक्ता, जनपद वासियों मे हर्ष

आजमगढ़। खित्तै-ए-आज़मगढ़ है मगर फैज़ान ऐ तजल्ली है अक्सर, जो ज़र्रा यहाँ से उठता है, वह नैयर-ए-आज़म होता है….प्रख्यात शायर इकबाल सुहैल की यह पंक्तियां आजमगढ़ निवासी वेदांश आनंद एड. पर सटीक बैठती है। आजमगढ़ के हरवंशपुर निवासी वेदांश आनंद पुत्र तेज बहादुर राय एड को भारत के राष्ट्रपति ने कानून एवं न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग (न्यायिक अनुभाग) द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से वरिष्ठ केंद्रीय सरकारी अधिवक्ता के रूप में दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रखने हेतु नियुक्त किया है।

अधिसूचना आते ही लगातार इन्हें और इनके परिजनों को बधाईयां देने का क्रम जारी है, आजमगढ़वासियों ने इसे विधि क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि बताया। कानूनी मामलों के जानकार वेदांश आनंद के पिता आजमगढ़ में वरिष्ठ अधिवक्ता है वहीं माता श्रीमती मधुलिका राय प्रवक्ता पद से सेवानिवृत्त है। शहर के चिल्ड्रेन कालेज से प्राथमिक से लेकर इंटरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद वेदांश आनंद उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली रवाना हो गये।

दिल्ली इन्द्रप्रस्थ विवि में उच्च शिक्षण ग्रहण करने के बाद उन्होंने यहीं से अधिवक्ता की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवाएं दी। वे पूर्व में सरकारी प्लीडर के रूप में अपनी सेवाएँ दे चुके हैं। अपनी नियुक्ति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए वेदांश आनंद ने अपने इस उपलब्धि का श्रेय नाना प्रख्यात अधिक्ता स्व. परमानंद राय, बाबा स्व. हनुमान राय को दिया है। जिनके आदर्शो के बल पर चलकर ही वे यहां तक पहुंच सके है।

श्री आनंद ने आगे कहा कि वे आगे भी अपने क्षेत्र में अपना शत-प्रतिशत योगदान देते हुए समाज के हर व्यक्ति की विधिक मदद करते रहेंगे। वहीं सदस्य विधान परिषद प्रतिनिधि सौरभ उपाध्याय ने कहा कि वेदांश आनंद बचपन से ही मेधावी थे, उन्होंने लगातार जनपद का नाम रोशन किया, उनकी उपलब्धि से समूचा आजमगढ़ ही नहीं पूरा प्रदेश गौरवांवित हुआ है। बधाई देने वालों में भाजपा नेता क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, अखिलेश मिश्र गुड्डू, प्रेम प्रकाश राय, सत्येंद्र राय, सदस्य विधान परिषद प्रतिनिधि सौरभ उपाध्याय, सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, रजनीश राय तरौका, निष्ठा राय, शुभम राय, शिवम राय, वेद प्रकाश पांडेय, शब्द सिंह बब्बू, मोहम्मद सैफ, प्रेमप्रकाश सिंह, विनय राय, पंकज सिंह, हिमांचल गिरी आदि शामिल रहे।