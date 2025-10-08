Wednesday, October 8, 2025
शमशाद हुसैन वारसी के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया

इटावा। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन(AIMIM)ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते धार्मिक उन्माद, बुलडोजर कार्रवाई और मुस्लिम समाज पर हो रहे अत्याचारों को लेकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है।इस संबंध में पार्टी के जिलाध्यक्ष शमशाद हुसैन वारसी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से सोमवार को महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया।

ज्ञापन में महामहिम राष्ट्रपति से आग्रह किया गया है कि वे उत्तर प्रदेश सरकार को संविधानसम्मत शासन चलाने के निर्देश दें,और यदि ऐसा न हो तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने पर गंभीरता से विचार किया जाए आदि माँगे शामिल थी।ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष शमशाद हुसैन वारसी,जिला उपाध्यक्ष एहसान खान,जिला सचिव शरीफ खान, मीडिया प्रभारी मोहम्मद शावेज़,मुकारम, अनीस अली,फ्रांस अली,मोहम्मद अलीम, मोहम्मद आसिफ फारुकी, रोहन, मोहम्मद सलीम,मोहम्मद फैज,अदनान खान,अदनान अली,अयान,अली रहमान, मोहम्मद नईम,नूर मोहम्मद आदि कार्यकर्ता शामिल रहे।

