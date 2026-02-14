Saturday, February 14, 2026
spot_img
HomeUttar PradeshAmbedkar Nagarटांडा ब्लॉक में बिल बावचर अपलोड पर सवाल जनता ने उठाया सवाल
MarqueeUttar PradeshAmbedkar Nagar

टांडा ब्लॉक में बिल बावचर अपलोड पर सवाल जनता ने उठाया सवाल

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
65

अम्बेडकरनगर। जनपद के विकासखंड बसखारी में ब्लॉक प्रमुख निधि को लेकर चल रहे कथित भ्रष्टाचार के चर्चे अभी थमे भी नहीं थे कि अब विकासखंड टांडा का मामला सुर्खियों में आ गया है। टांडा ब्लॉक में विकास कार्यों से जुड़े बिल-वाउचर जिस तरीके से अपलोड किए गए हैं, उसे लेकर आमजन में तरह-तरह की चर्चाएँ शुरू हो गई हैं। लोगों का कहना है कि कागज़ी कार्यवाही ऐसी दिखाई जा रही है मानो “आसमान से एलियन उतर आए हों” — यानी दस्तावेज़ वास्तविकता से मेल नहीं खाते।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि अपलोड किए गए बिलों की शैली, रकम और विवरण इतने संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं कि “आँखों देखी मक्खी निगलने” जैसा हाल है — सब कुछ सामने दिख रहा है, फिर भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा। कई ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि यदि कार्य वास्तव में हुए हैं तो पारदर्शिता से उनका भौतिक सत्यापन क्यों नहीं कराया जा रहा।

जनता के बीच चर्चा है कि “जहाँ धुआँ उठता है, वहाँ आग भी होती है।” उनका कहना है कि यदि सब कुछ नियमों के अनुसार है तो संबंधित विभाग को खुलकर स्पष्टीकरण देना चाहिए, ताकि शंकाओं का समाधान हो सके। वहीं कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाए, जिससे सच सामने आए और यदि कोई अनियमितता हुई है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो। फिलहाल यह मुद्दा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं।

Previous article
हमारा लक्ष्य क्षेत्र के हर किसान के खेत तक पर्याप्त पानी पहुंचाना- डॉ विनोद बिंद
Next article
मोबियस फाउंडेशन के द्वारा तमाम महिलाओं ने कराई नसबंदी
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved