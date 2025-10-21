Tuesday, October 21, 2025
spot_img
HomeUttar PradeshAzamgarhविद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण कर उपस्थिति की प्रगति बढ़ायी जाए : डीएम
MarqueeUttar PradeshAzamgarh

विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण कर उपस्थिति की प्रगति बढ़ायी जाए : डीएम

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
80

विकास कार्यक्रमों से संबंधित ग्रेडिंग व रैंकिंग की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी

आजमगढ़ l जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर माह सितम्बर की विकास कार्यक्रमो से संबंधित ग्रेडिंग एवं रैंकिंग की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बी, सी, डी ग्रेड प्राप्त करने वाले विभागो को अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करते हुए ग्रेडिंग/रैंकिंग मे सुधार लाने के निर्देश दिए गए। सीएम डैशबोर्ड पर विकास कार्यक्रमों से संबंधित बी,सी,डी ग्रेड प्राप्त विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में ग्रेड बी तथा रैंक 47 आने पर पी.ओ.नेडा द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में लक्ष्य के सापेक्ष 1615 लाभार्थियों के यहां सिस्टम स्थापित किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा विकास खंडवार तथा ग्राम पंचायतवार सूची खंड विकास अधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु डीएसटीओ को निर्देशित किया गया तथा प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक लाग इन करने एवं वेंडर चयनित करने हेतु खंड विकास अधिकारी तथा अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया।

उन्होने लीड बैंक मैनेजर को निर्देशित किया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत जितने भी पत्रावलीयां बैंकों में प्रेषित की गई है, उनका लोन शीघ्र ही स्वीकृत किया जाए, किसी भी व्यक्ति का आवेदन जान-बूझकर रिजेक्ट नही किया जाय। डे एनआरएलएम की समीक्षा में पाया गया कि माह में डी ग्रेड प्राप्त हुआ है। जिस पर जिलाधिकारी ने उपायुक्त स्वतः रोजगार को निर्देशित किया कि आर0एफ0 के लिए धनराशि की मांग हेतु शासन में पत्र भेजा जाए। जल जीवन मिशन योजना में बी ग्रेड तथा माह जुलाई में गृह जल संयोजन की प्रगति 94.34 प्रतिशत रही है। जिस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को प्रगति बढ़ाकर अगले माह ए ग्रेड प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा 15वां वित्त एवं पांचवा वित्त में जिला पंचायत राज अधिकारी को अगले माह तक खंड विकास अधिकारियों से समीक्षा कर प्रगति बढ़ाकर ए ग्रेड प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया।

उन्होने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने विकासखंड मे सबसे कम खर्च करने वाली ग्राम पंचायत की समीक्षा अपने स्तर से करके कराए गए कार्यों का भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे तथा जो भी पंचायत सहायक वर्तमान में कार्यरत हैं, उनका भी वेतन दीपावली से पूर्व निकाल दिया जाए। पर्यटन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि माह तक लक्ष्य 20 के सापेक्ष 18 परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई है। एमडीएम में सी ग्रेड तथा रैंक 56 प्राप्त हुआ है। विद्यार्थियों की उपस्थिति 77.41 प्रतिशत आने के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा पूछने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यालय का समायोजन होने के कारण उपस्थिति बढ़ी है। उन्होनेे बेसिक शिक्षा अधिकारी को स्थलीय निरीक्षण कर प्रगति बढ़ाने तथा अगले माह तक ग्रेड में सुधार करने हेतु निर्देशित किया गया।

सेतुओं के निर्माण में सी ग्रेड प्राप्त होने पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता निर्माण खंड-2 लोनिवि को निर्देशित किया कि बूढ़नपुर, दीदारगंज, बरदह मार्ग पर मधुई नदी सेतु की भौतिक प्रगति बढ़ाकर ग्रेड में अपेक्षित सुधार लाना सुनिश्चित करें। डीएसटीओ द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में कुल 15 परियोजनाओं पर निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, परंतु अभी भी सभी परियोजनाएं संबंधित विभाग को हैंडोवर नहीं है। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि दिनांक 30 अक्टूबर 2025 तक सभी पूर्ण परियोजनाओं हेतु नामित जांच अधिकारी जांच कर रिपोर्ट अर्थ एवं संख्याधिकारी आजमगढ़ को उपलब्ध कराएं तथा संबंधित विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर हैंडओवर की प्रक्रिया को पूर्ण करें। उन्होने कहा कि जिस जांच कमेटी द्वारा जांच आख्या 30 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, उनसे स्पष्टीकरण के साथ-साथ उनका वेतन भी बाधित किया जाएगा।

अवगत कराया गया कि राजकीय पॉलिटेक्निक भिलिहिली में दिनांक 16 सितम्बर 2025 को कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम द्वारा धनराशि हस्तानांतरित करने के बाद भी अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं कराया गया तथा नगर पालिका परिषद बिलरियागंज में प्राप्त भूमि के ऊपर विद्युत लाईन गई है, जिसे हटाने के लिए अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय को नगर पालिका परिषद द्वारा पत्र प्रेषित किया गया, परंतु अधिशासी अभियंता द्वारा आगणन नहीं दिया गया है। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय रैदोपुर तथा अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड लालगंज का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए तथा निर्देशित किया गया कि 30 अक्टूबर 2025 तक दोनों कार्य अनिवार्य रूप से कराया जाए। बैठक में जिला विकास अधिकारी श्री संजय कुमार सिंह, डीसी मनरेगा श्री राम उदरेज यादव, परियोजना निदेशक, एसीएमओ डॉ0 उमाशरण पाण्डेय, सीओ सिटी आस्था जायसवाल, एसआईसी जिला अस्पताल, पीडब्ल्यूडी, जिला पूर्ति अधिकारी सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाएं उपस्थित रहे।

Previous article
धनतेरस एवं दीपावली के उपलक्ष मे नपं डुमरियागंज मे अंगवस्त्र व मिष्ठान किया गया वितरित
Next article
सीएम संग दीपोत्सव मनाने को वनटांगियों में छाई है उमंग की बेकरारी
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved