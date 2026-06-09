पुलिस के पदीय कर्तव्यों/दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता पर एसएसपी की बड़ी कार्यवाही

जनपद के कुल 13 पुलिसकर्मी निलंबित तथा 19 के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही प्रारम्भ।

आजमगढ़ l जनपद में पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, जवाबदेह एवं अनुशासित बनाने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा पुलिसकर्मियों के कार्यों की सतत समीक्षा एवं आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है।

इसी क्रम में विभिन्न अवसरों पर किए गए निरीक्षण, ड्यूटी चेकिंग एवं प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि जनपद में नियुक्त कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा अपने पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता बरती गई। कई पुलिसकर्मी महत्वपूर्ण रात्रि ड्यूटी के दौरान बिना किसी पूर्व अनुमति अथवा अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित पाए गए। इसके अतिरिक्त बकरीद जैसे संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण पर्व की ड्यूटी के दौरान कुछ कर्मियों द्वारा निर्धारित ड्यूटी स्थल को छोड़कर अन्य स्थानों पर पीआरवी खड़ी किए जाने की भी पुष्टि हुई।

निरीक्षण के दौरान कुछ पुलिसकर्मी पीआरवी ड्यूटी के समय सोते हुए पाए गए तथा एमडीटी (मोबाइल डाटा टर्मिनल) हटाए जाने के संबंध में भी अनभिज्ञ पाए गए। वहीं टोल प्लाजा पर गो-तस्करी की रोकथाम, शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था तथा संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चेकिंग हेतु लगाई गई ड्यूटी पर भी अपेक्षित सतर्कता नहीं बरती गई। कई स्थानों पर ड्यूटी में लगे अधिकारी एवं कर्मचारी संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग करने के बजाय बैठे हुए मिले तथा उनके निकट चारपाई रखी हुई पाई गई, जिस पर वे आराम करते हुए पाए गए। यह आचरण पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली एवं छवि के प्रतिकूल पाया गया।

उक्त कृत्यों को गंभीरता से लेते हुए तथा आमजनमानस में पुलिस विभाग की छवि धूमिल करने, कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने एवं अनुशासनहीनता प्रदर्शित करने के आरोप में जनपद के कुल 13 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इसके अतिरिक्त 19 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध विभागीय जांच/अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ किए जाने के आदेश दिए गए हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद के समस्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि वे अपने पदीय दायित्वों का निष्ठा, ईमानदारी एवं पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ निर्वहन करें। ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनुशासनहीनता, उदासीनता अथवा आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।