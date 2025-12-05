Friday, December 5, 2025
पुतिन की Aurus Senat कार, ग्रेनेड प्रूफ बॉडी और पानी में तैरने की क्षमता; जानिए इसकी और भी खासियत

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा पर उनकी खास Aurus Senat कार भी आई है। यह कार रूस में राष्ट्रपति और उच्च अधिकारियों के लिए बनी है, जिसे रूसी रोल्स-रॉयस भी कहते हैं। यह बुलेटप्रूफ और मिसाइल हमलों से सुरक्षित है, साथ ही पानी में तैर भी सकती है। इसकी कीमत लगभग ₹2.5 करोड़ से शुरू होती है। SCO समिट के दौरान पीएम मोदी भी इसमें पुतिन के साथ बैठे थे।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन आज चार साल बाद भारत पहुंच रहे हैं और उनके साथ आ रही है उनकी बेहद गुप्त और भारी सुरक्षा वाली कारAurus Senat। यह वही कार है जो पुतिन की हर विदेशी यात्रा में उनके काफिले का हिस्सा रहती है।

इस दौरे के दौरान पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक बातचीत करेंगे, राज्य भोज में शामिल होंगे और दोनों देश अपनी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे।

पुतिन की कार क्यों खास है?

AurusSenatरूस में राष्ट्रपति और शीर्ष अधिकारियों के लिए बनाई गई लग्जरी लिमोजिन है। इसे कई लोग रूसी रोल्स-रॉयस भी कहते हैं। इसका बाहरी हिस्सा भारी आर्मर से बना है, काले कांच लगे होते हैं और अंदर बेहद आरामदायक हाई-टेक सुविधा मिलती है।

इससे पहले पुतिन Mercedes-Benz S 600 Guard Pullman इस्तेमाल करते थे पर बाद में रूस ने विदेशी कारों को छोड़कर अपना घरेलू कॉर्टेज (Kortezh) प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें ऐसी अल्ट्रा-लक्जरी सुरक्षा वाली गाड़ियां बनाई जाती हैं।

2018 में पुतिन के शपथ ग्रहण के दौरान इस कार का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ। इसे रूस के NAMI संस्थान, Sollers JSC और UAE के Tawazun Holding ने मिलकर बनाया है। 2021 से इसका बड़े स्तर पर निर्माण शुरू हुआ। 2024 में यह कार नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन को भी तोहफे में दी गई थी।

AurusSenat को क्यों माना जाता है ‘अभेद्य’?

  • यह कार अत्यधिक खतरों से बचाने के लिए बनाई गई है। इसमें कई अनोखी सुरक्षा तकनीकें शामिल हैं:-
  • पूरी तरह बुलेटप्रूफ बॉडी, जो बड़े और आर्मर-पियर्सिंग गोलियों को भी रोक सकती है।
  • मिसाइल और ड्रोन हमलों से सुरक्षा, जो धमाकों का सामना कर सकती है।
  • पानी में तैरने की क्षमता, यानी अगर कार पानी में गिर जाए तो भी कुछ समय तक ऊपर रहकर चल सकती है।
  • रन-फ्लैट टेक्नोलॉजी, जिससे टायर फट जाने पर भी तेज रफ्तार में आगे बढ़ सकती है।
  • केमिकल अटैक से बचाव, इसके अंदर अलग एयर-फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो जहरीली गैसों को अंदर नहीं आने देता।
  • 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 हाइब्रिड इंजन, जो 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार लगभग 6-9 सेकंड में पकड़ सकता है और कार 160 किमी/घंटा तक चल सकती है।
  • अंदर प्रीमियम लेदर, लकड़ी की फिनिश, क्लाइमेट कंट्रोल और सुरक्षित संचार सिस्टम मिलता है।

कीमत कितनी है?

AurusSenatका बेस मॉडल लगभग 18 मिलियन रूबल (करीब ₹2.5 करोड़) से शुरू होता है। पुतिन की स्पेशल आर्मर्ड लिमोजिन इससे लगभग दोगुनी महंगी होती है क्योंकि उसमें कई सुरक्षा फीचर गोपनीय (क्लासिफाइड) होते हैं। यह वर्जन आम लोगों को नहीं बेचा जाता। फिलहाल इसका सीमित सिविलियन मॉडल भी बनाया जाता है, जिसकी संख्या सालाना करीब 120 यूनिट तक रहती है।

जब पीएम मोदी बैठे थे पुतिन की कार में

सितंबर में चीन में हुए SCO समिट के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और पुतिन एक ही AurusSenatमें बैठे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुतिन करीब 10 मिनट तक पीएम मोदी का इंतजार करते रहे और दोनों नेताओं ने कार में साथ सफर करते हुए लगभग एक घंटे तक बातचीत की।

