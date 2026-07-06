खन्ना पुलिस को बड़ी सफलता: ‘ऑपरेशन सर्च’ के तहत गुमशुदा महिला सकुशल बरामद

महोबा। जनपद की खन्ना थाना पुलिस ने ‘ऑपरेशन सर्च’ अभियान के तहत तत्परता दिखाते हुए एक गुमशुदा/अपहृता महिला को सकुशल बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी नगर रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में यह सराहनीय कार्रवाई की गई।

जानकारी के अनुसार, ग्राम खन्ना निवासी कल्लू यादव (पुत्र स्व. बलदेव यादव) ने बीती 25 मई 2026 को खन्ना थाने में अपनी पत्नी मंजू यादव के बिना बताए कहीं चले जाने की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसके बाद पीड़ित पति ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि बांदा जनपद के नरैनी थाना क्षेत्र के ग्राम पलहरी निवासी भऊवा यादव उसकी पत्नी को बहला-फुसलाकर ले गया है और इस साजिश में कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने 29 जून 2026 को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 87 और 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर उपनिरीक्षक लक्ष्मीनारायण सिंह को विवेचना सौंपी थी। ढाबे के पास से हुई बरामदगी मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी।

अथक प्रयासों के बाद, 2 जुलाई 2026 को पुलिस ने खन्ना ग्राम की सीमा में स्थित काव्या ढाबा के पास से 34 वर्षीय मंजू यादव को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस द्वारा मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस सफल बरामदगी में उपनिरीक्षक लक्ष्मीनारायण सिंह, हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार यादव और महिला कांस्टेबल प्रियंका यादव की मुख्य भूमिका रही।