बनारस की मजबूत रक्षा पंक्ति के आगे लखनऊ बेअसर, शूटआउट में बनारस चैंपियन

मौदहा (हमीरपुर)। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी इनामी राशि वाली मौलाना सलीम मेमोरियल अखिल भारतीय हाक चैम्पियनशिप—2025 का फाइनल मुकाबला साईं स्पोर्ट्स क्लब लखनऊ और विवेक एकेडमी बनारस के बीच रोमांचक तरीके से खेला गया। मुकाबले के मुख्य अतिथि वक्फ एवं हज मंत्री दानिश आजाद अंसारी तथा हज कमेटी सदस्य व समाजसेवी कमरूद्दीन जुगनू रहे।

चार क्वार्टर तक चले कड़े संघर्ष में पहले लखनऊ ने बढ़त बनाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में ही बनारस ने बराबरी कर ली। बनारस की मजबूत रक्षा पंक्ति ने पूरे मैच में लखनऊ को गोल करने नहीं दिया। अंतिम क्वार्टर में लखनऊ को चार पेनाल्टी कार्नर मिले, लेकिन वह किसी का फायदा नहीं उठा सके, जिसके बाद मुकाबला शूटआउट में पहुंचा।

पेनाल्टी शूटआउट में बनारस ने 3–1 से जीत दर्ज कर लगातार दूसरी बार चैंपियनशिप पर कब्जा जमाकर इतिहास रच दिया। विजेता टीम को 1.50 लाख रुपये तथा उपविजेता को 1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि और ट्रॉफी प्रदान की गई।

इसके अलावा हाकी में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अशरफ कमाल, इशरत कमाल, आबाद अहमद को मरणोपरांत तथा चुन्ना दरोगा को लाइफ टाइम हाकी अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। अंकित शर्मा ‘मैन ऑफ द मैच’ और जेपी ‘मैन ऑफ द टूर्नामेंट’ चुने गए।

रैफरी की भूमिका रूपेंद्र कुमार, सुनील गुप्ता, अमित गुप्ता और बृजेश कुशवाहा ने निभाई। कार्यक्रम में एडवोकेट चौधरी जुन्नूरैन, अब्दुल रहमान, निजामुद्दीन पावर, नौशाद संजरी सहित पूरी आयोजन कमेटी मौजूद रही।