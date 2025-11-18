Tuesday, November 18, 2025
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट (प्रशिक्षु आईoएoएसo) द्वारा किया गया सहकारी समिति मुडिला आदाई का निरीक्षण

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
लोटन सिद्धार्थनगर। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आयुष अग्रवाल (प्रशिक्षु आईoएoएसo) खण्ड विकास अधिकारी लोटन सिद्धार्थनगर द्वारा बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति बी पैक्स मुडिला आदाई पर पहुंच कर औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टाक रजिस्टर देखा गया कि कितनी बोरी यूरिया खाद एवं डाई खाद उपलब्ध है और अब तक कितने लोगों को वितरित किया गया है जो सुची बनी है और किस दिन सुची बनाई गई थी उसके बारे मे भी जानकारी लिया गया।सचिव दिपक कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि शुक्रवार को ही सुची बनाई गई थी जो व्यक्ति लाइन में खड़े थे रात होने की वजह से वितरण नही हो पाया था उन्ही लोगों को वितरण किया जा रहा है कुछ व्यक्तियों द्वारा आज पासबुक जमा किया गया है।

उन लोगों को पहले वाली लिस्ट खत्म होने के बाद खाद उपलब्ध रहने पर वितरण किया जाएगा। मौजूद किसानों से ज्वाइंट मजिस्ट्रेट(प्रशिक्षु आईoएoएसo) आयुष अग्रवाल/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा खाद की किमत भी पुछी गई लोगो ने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित रेट एवं खेत के हिसाब से ही खाद दिया जा रहा है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेटा(आईoएoएसo) आयुष अग्रवाल/खण्ड विकास अधिकारी लोटन द्वारा सचिव को यह भी निर्देश दिया गया की किसी भी व्यक्ति को बिना पासबुक के खाद नही देना है एवं बड़े किसानों को एक ही बार में खाद नही देना है उन्हें थोड़ा थोड़ा करके तीन बार चार बार में खाद देना ताकी छोटे किसान को भी खाद मिल सके खाद खत्म होने के बाद फौरन खाद की मांग उपर कर दिया करो।

डुमरियागंज में दो दिवसीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू
लंबित मांगों पर सरकार की अनदेखी से लेखपालों में नाराजगी
