Friday, January 23, 2026
भारत विश्व की चौथी आर्थिक व्यवस्था बनकर आगे बढ़ रहा है : केशव प्रसाद मौर्य

जनपद के सभी दस विधायकों को जितने का डिप्टी सीएम ने मंच से किया आह्वान

मुबारकपुर/ आजमगढ़। मनरेगा रुपी भ्रष्टाचार के दानव का अंत कर वीबी जी रामजी अधिनियम पारित करने के बाद भाजपा जनपद आजमगढ़ पहेली चौपाल सठियांव विकास खण्ड के शाहगढ में आयोजित की गई है। मनरेगा नाम से काम नहीं होता था मजदूरी की गारंटी पर 11 लाख करोड़ रुपए खर्च किया गया फिर भी गांव का विकास नहीं श्रमिकों के जीवन में बदलाव नहीं आया। विकसित भारत 2047 की शुरुआत गांव से ही हो चुकी है। उक्त विचार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के है। वह विकासखंड सठियांव की ग्राम पंचायत शाहगढ़ आयोजित जन चौपाल में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार गरीबों के खाते में भेजती है। तो मात्र 15 पैसा ही पहुंचता है।और 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है।

भ्रष्टाचार के इसी पैसे को रोक करके भाजपा की डबल इंजन की सरकार गांव की सड़कों गलियों चमकाने काम कर रही है। अब गरीबों के खाते पूरा पैसा जायेगा। मोदी के आने से पहले गरीब के घर में बिजली के लिए सौभाग्य योजना शुरू की गई। जिससे गरीबों के घर में उजाला हुआ । भारत की 80 करोड़ जनता को प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत राशन दिया जा रहा है। गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दिया गया है। कांग्रेस,सपा व अन्य निरोधी दल गरीबों की योजना से परेशान होकर हाहाकार कर रहे।60 लाख प्रधानमंत्री मंत्री आवास व मुख्यमंत्री आवास गरीबों को दिया गया है।तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद तीन करोड़ परिवार को आवास देने का संकल्प लिया है। महिलाओं का सशक्तिकरण ग्राम सभा को विकसित बनाने के लिए वीबी जी राम जी अधिनियम लाया गया है।

पहले 100 दिन रोजगार दिया जाता था अब 125 दिन कर दिया गया है। वीबी जी रामजी के माध्यम से गांव ए ,बी एवं सी ग्रेड में बांटा गया है।पहले बजट 90 हजार करोड़ था।अब बढ़ाकर एक लाख करोड़ 51 हजार करोड़ कर दिया गया।जब किसानों के घर खेती कार्य बाधित इसी को ध्यान में रखकर दो माह कार्य बंद रखा जायेगा।स्वंय सहायता समूह उत्पादन करके ग्रामीण आजीविका मिशन से डेढ़ से दो हजार रुपए काम रही लखपति दीदी योजना के तहत तीन करोड़ महिलाओं को अमीर बनाना है।डबल इंजन की सरकार के पास खजाना की कमी नहीं है। रोजगार तलाश करने के बजाय रोजगार देने का काम करें। आजमगढ़ जनपद भाजपा एक भी विधायक नहीं है‌ आगामी 2027 में सभी दस विधायक भाजपा के होगे।

आजमगढ़ में कमल खिले इसका आह्वान ग्राम चौपाल से किया गया जनता का पैसा जनता को मिले इसे लूटने नहीं दिया जायेगा ‌गरीबी रेखा से बाहर 25 करोड़ परिवार बाहर निकले हैं। हर गरीब परिवार का बच्चा आगे बढ़े सबका साथ सबका विकास बिना भेदभाव के किया जा रहा अब तक 6 लाख समस्या आई थी जिसमें एक लाख 80 हजार का मौके पर समाधान कर दिया गया है। प्रदेश के 826 विकास खण्डों में शुक्रवार को दो गांव में जन चौपाल का आयोजन करके समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। 2017 से पहले प्रदेश में सपा की सरकार में गुंडागर्दी खत्म कर दिया गया है। सरकार बनाकर हमें सुख नहीं भोगना है। बल्कि जनता की सेवा करना है। भारत विश्व की चौथी आर्थिक व्यवस्था बनकर आगे बढ़ रहा है। सबके साथ न्याय होंगा।

इस अवसर पर गोरखपुर प्रांत के अध्यक्ष सहजानंद राय, जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह, पूर्व मंत्री यशवंत सिंह, पूर्व सांसद नीलम सोनकर, पूर्व मंत्री श्रीराम सोनकर, पूर्व विधायक रामदर्शन यादव, ब्लॉक प्रमुख अरविंद सिंह, रमेश कनौजिया, उपाध्यक्ष अरविंद जयसवाल, अखिलेश मिश्रा उर्फ गुड्डू, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय, पूर्व सांसद संतोष सिंह, सत्येंद्र राय, सहकारिता अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद मौर्य, इस्माइल फारुकी, जिला अध्यक्ष लालगंज विनोद राजभर, सौदागर भारती, अमित मौर्य सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे।

चादरपोशी में उमड़ा अकीदतमंदों का जनसैलाब
