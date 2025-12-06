Saturday, December 6, 2025
IND vs SA 3rd ODI: ड्रेसिंग रूम में तनातनी के बीच प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में आए कोच, शेयर की टीम की रणनीति

डोएशे ने तीसरे वनडे की पूर्व संध्या पर कहा कि खिलाड़ियों का यह एक बहुत ही अलग समूह है, लेकिन खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी को लेकर पूरी तरह से जागरूक है। डोएशे ने कहा कि हम हमेशा जीतना चाहते हैं। जब कुछ हार का सिलसिला शुरू हो जाता है और प्रदर्शन हमारी अपेक्षा से कम हो जाता है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि यह सीरीज के दृष्टिकोण से थोड़ी हताशा है।

सहायक कोच रेयान टेन डोएशे ने शुक्रवार को कहा कि टेस्ट सीरीज में उम्मीद से खराब प्रदर्शन के कारण भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध मौजूदा वनडे सीरीज जीतने के लिए कुछ हद तक बेताब है। भारत हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से से दो मैचों की टेस्ट सीरीज 0-2 से हार गया था और वनडे सीरीज अब 1-1 से बराबर है।

हालांकि डोएशे ने कि कहा कि इस टीम के खिलाड़ी ऐसे दबाव भरे हालात से निपटने के आदी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस टीम पर दबाव कभी कम होता है। आप जानते हैं द्विपक्षीय सीरीज में जब सीरीज दांव पर होती है तो आप दबाव में होते हैं। हम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। हम यह आकलन करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा स्कोर क्या होगा और फिर बल्लेबाजी इकाई को उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़ना होता है।

