जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राजनीतिक दलों को गणना अवधि से सम्बन्धित बिन्दुओं से अवगत कराया गया

बस्ती। अपर जिलाधिकारी / उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गए निर्देश के कम में जनपद बस्ती में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की आलेख्य प्रकाशन-06 .01.2026 की आलेख्य निर्वाचक नामावलियों को जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को दिये जाने के सम्बन्ध में कलेण्ट्रेट सभागार में पूर्वाहन 11.00 बजे जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी कृतिका ज्योत्सना की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी। बैठक में उपस्थित विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों अमृत कुमार वर्मा, जिला कार्यालय प्रमुख भारतीय जनता पार्टी, अक्षयवट नाथ पाण्डेय, नगर महासचिव समाजवादी पार्टी, के०के० तिवारी, सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (गक्र्तवादी), रामसुभाष वर्मा, जिलाध्यक्ष आन आदमी पार्टी , अभिषेक आर्य, जिला महासचिव, अपना दल (एस), बाबूराम सिंह, पी०सीसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दीपक कुमार, जिला सचिव, बहुजन समाज पार्टी का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही शुरू की गयी, जिसमें अर्हता तिथि 01.01.2026 के आधार विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनाक 04.11.20025 से 28.12.2025 तक की गणना अवधि से सम्बन्धित बिन्दुओं से अवगत कराया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 1900430 मतदाताओं के गणना प्रपत्र वितरित किये गए थे, जिसके सापेक्ष 1802143 मतदाताओं के गणना प्रपत्रों को विदाइ किया गया जिसमे 673080 मत दाताओं को Self category (33.42%) 817411 मतदाताओं को Prugery (43.01%), 1490471 मतदाताओं को 2003 की मतदाता सूची से मैप किया गया, 113363 (5.86%) मतदाता 2003 की मतदाता सूची से गैर नहीं हुए है जिनको नोटिस जारी किया जायेगा और ऐसे सभी मतदाताओं को आयोग द्वारा निर्धारित अभिलेखों में से कतिपय अभिलेखों को प्रस्तुत किया जाना होगा। नोटिस पेज (जारी करने, सुनवाई तथा सत्यापन में गणना प्रपत्रों निर्णय लेने तथा दावा आपरियों के निस्तारण की अवधि दिनाक 06.01.2028 से दिनांक 27:02 2026 तक है।

1900430 मतदाताओं में से 298287 (15.70%) मतदाताओं को Uncollectable कैटेगरी में डाला गया है जिरामे-57467 मतदाताओं को Death category (3.02%), 57404 मतदाताओं को Untraceable/absent category (2.86%), 148066 मतदाताओं की Permanently shifted category (7.79%), 4) ৩) 1084 मतदाताओं की Others category (0.06%), 37277 मतदाताओं को already enrolled category (1.96%)।

बैठक के अन्त में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त की गई।