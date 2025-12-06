Saturday, December 6, 2025
spot_img
HomePolitical'मैं यहां चिल्लाने नहीं अपनी बात रखने आया हूं', संसद में हंगामे...
PoliticalSlider

‘मैं यहां चिल्लाने नहीं अपनी बात रखने आया हूं’, संसद में हंगामे पर थरूर ने कांग्रेस को दिखाया आईना

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
56

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने संसद में हो रहे हंगामे पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वे संसद में अपनी बात रखने आए हैं, चिल्लाने नहीं। थरूर ने सभी दलों से सार्थक बहस में हिस्सा लेने और संसद की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही में सहयोग करने की अपील की ताकि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सके।

कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आ रही रुकावटों पर विपक्ष को आईना दिखाया है। शशि थरूर ने एक बार फिर पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया है, जिससे साफ है कि थरूर और कांग्रेस के बीच अभी भी मतभेद चल रहे हैं।

दरअसल, कांग्रेस सांसद ने कहा कि लोगों ने सांसदों को प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है, न कि चिल्लाने के लिए। थरूर ने कहा कि मैंने यह शुरू से ही कहा है। सोनिया गांधी समेत मेरी पार्टी के नेता यह अच्छी तरह जानते हैं। हो सकता है कि मैं पार्टी में अकेला आवाज हूं।

‘मैं यहां चिल्लाने नहीं आया हूं’

कांग्रेस सांसद ने कहा कि लोगों ने अपने सांसदों को अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है, न कि चिल्लाने और हंगामा करने के लिए। उन्होंने मुझे अपनी समझ का इस्तेमाल करके देश और उनके लिए बोलने के लिए भेजा है। मैं भी यहां चिल्लाने के लिए नहीं आया हूं।

गौरतलब है कि पिछले सोमवार को शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने के बाद संसद में कई बार रुकावटें आईं। संसद के सत्र के दौरान विपक्ष वोटर लिस्ट के एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा है। इस कारण सदन सुचारु रूप से नहीं चल पा रहा है। बीजेपी ने संसद के सत्र में आ रही रुकावटों के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है।

उल्लेखनीय है कि थरूर पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया। वहीं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, भारत की विदेश नीति समेत कई मौकों पर पीएम मोदी की भी तारीफ की है। माना जाता है कि थरूर के इन्हीं बयानों के कारण पार्टी बैठकों के दौरान सीनियर नेताओं के बीच दूरी बढ़ती गई।

केरल से चार बार के सांसद हैं थरूर

उल्लेखनीय है कि शशि थरूर केरल के तिरुवनंतपुरम से चार बार के सांसद हैं। थरूर अपनी अंग्रेजी और अपने बयानों को लेकर पूरे देश में फेमस हैं। अक्सर नई पीढ़ी उनकी इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए उनकी तारीफ करती है। (एजेंसी इनपुट के साथ)

Previous article
UPSSSC PET Result 2025 Link: यूपी पीईटी रिजल्ट upsssc.gov.in पर जारी, 1 क्लिक में यहां से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड
Next article
आसमान छूते किराए और IndiGo संकट के बीच राहत देने लिए सामने आया रेलवे, इन ट्रेनों में बढ़ाए गए 117 AC कोच
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved