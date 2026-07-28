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IIP Data: औद्योगिक उत्पादन में आई तेजी, 7.3% की विकास दर के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भरी उड़ान

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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जून 2026 में भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) 7.3% बढ़ा, जो मई के 5.1% से बेहतर है। इस बढ़ोतरी में मैन्युफैक्चरिंग और बिजली क्षेत्र का प्रमुख योगदान रहा, जिसमें कैपिटल गुड्स में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए औद्योगिक मोर्चे से उत्साहजनक आंकड़े सामने आए हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, जून 2026 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में पिछले साल की तुलना में 7.3 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह बढ़ोतरी मई 2026 में दर्ज की गई 5.1 प्रतिशत की विकास दर के मुकाबले काफी बेहतर है।

सरकार की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, जून 2026 में औद्योगिक विकास को मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग और बिजली क्षेत्र से समर्थन मिला। जून 2025 में IIP का सूचकांक 114.7 था, जो अब बढ़कर 123.1 पर पहुंच गया है।

किस क्षेत्र में कितनी बढ़ोतरी देखी गई?

  • मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर: 7.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
  • बिजली और गैस आपूर्ति: 10.6 प्रतिशत की मजबूत विकास दर।
  • खनन (Mining): 1.0 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
  • जल आपूर्ति और अन्य सेवाएं: 6.1 प्रतिशत की बढ़त।

मैन्युफैक्चरिंग में 19 उद्योगों ने दिखाया दम मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के भीतर कुल 23 उद्योग समूहों में से 19 ने सकारात्मक बढ़ोतरी दर्ज की है। इसमें सबसे अधिक योगदान ‘इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट’ (34.0%), ‘मोटर वाहन और ट्रेलर’ (17.5%) और ‘खाद्य उत्पादों’ (10.8%) का रहा है। इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में स्विचगियर, सर्किट ब्रेकर और ऑप्टिकल फाइबर केबल के उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है।

उपयोग-आधारित वर्गीकरण रिपोर्ट के अनुसार, कैपिटल गुड्स में 14.2 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो भविष्य में निवेश और औद्योगिक विस्तार का संकेत देती है। इंटरमीडिएट गुड्स में 9.3 प्रतिशत और इंफ्रास्ट्रक्चर/कंस्ट्रक्शन गुड्स में 7.5 प्रतिशत की बढ़त रही। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में भी 7.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है।

डेटा टेबल: जून 2026 में औद्योगिक प्रदर्शन

सेक्टर विकास दर (YoY %) सूचकांक (Index)

सामान्य IIP 7.3% 123.1
मैन्युफैक्चरिंग 7.8% 123.3
बिजली और गैस 10.6% 131.0
खनन (Mining) 1.0% 110.0
जल आपूर्ति एवं अन्य 6.1% 145.7

मैन्युफैक्चरिंग के टॉप 3 योगदानकर्ता

उद्योग समूह बढ़ोतरी प्रतिशत (%)

इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 34.0%
मोटर वाहन और ट्रेलर 17.5%
खाद्य उत्पाद (Food Products) 10.8%

मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी है कि जुलाई 2026 के लिए IIP के आंकड़े शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 को जारी किए जाएंगे। ये त्वरित अनुमान (Quick Estimates) आने वाले समय में संशोधित भी किए जा सकते हैं।

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