सुदिति ग्लोबल एकेडमी में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कार्यक्रम का आयोजन सम्पन्न

इटावा। सुदिति ग्लोबल एकेडमी में ‘ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे’ के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सैफई मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ़ माइक्रोबायोलॉजी फैकल्टी ऑफ़ मेडिसिन से आए डॉ. विश्वनाथ(सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर), डॉ.दीपक कुमार(असिस्टेंट प्रोफेसर),डॉ. जागृति(जूनियर रेज़िडेंट) एवं डॉ. दीपिका(जूनियर रेज़िडेंट)उपस्थित रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री कमल कुमार ने सभी चिकित्सक अतिथियों का स्वागत बुके भेंट कर किया।कार्यक्रम के दौरान डॉ. विश्वनाथ ने छात्रों को संबोधित करते हुए बताया कि हाथ धोना स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने कोविड-19 जैसी बीमारियों की रोकथाम में स्वच्छता की भूमिका पर प्रकाश डाला और विद्यार्थियों से अपने परिवार एवं समाज को भी जागरूक करने का आह्वान किया।डॉ.दीपक कुमार ने छात्रों को हाथ धोने की सही विधि और गंदे हाथों से होने वाली बीमारियों जैसे टाइफाइड जो कि हाथों के माध्यम से हमारी इंस्टेंटाइन तक शीघ्रता से प्रभावित करता है,आदि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वच्छ हाथ,स्वस्थ जीवन का मंत्र अपनाना हर व्यक्ति का कर्तव्य है।डॉजागृति एवं डॉ.दीपिका ने क्रमबद्ध बिंदुओं के माध्यम से हाथ धोने की विधि का प्रदर्शन किया तथा छात्र/ छात्राओं से भी प्रायोगिक अभ्यास (प्रैक्टिस)करवाई।

कार्यक्रम में विद्यालय के सीनियर गर्ल्स विंग एवं बॉयज विंग से लगभग 700 से अधिक छात्र-छात्राओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया।अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य कमल कुमार ने सभी आगंतुक चिकित्सकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें न केवल स्वयं हाथ धोने की आदत डालनी चाहिए बल्कि अपने परिवार एवं समाज में भी इसके प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए।इस अवसर पर विद्यालय के सीनियर कोऑर्डिनेटर मसूद अहमद वॉइस विंग एच.एम.संदीप मौर्य,गर्ल्स विंग एच एम श्रीमती सिंपल त्रिपाठी तथा विद्यालय की साइंस क्लब कोऑर्डिनेटर श्रीमती सीमा यादव सहित अन्य समस्त शिक्षक स्टाफ उपस्थित रहा।