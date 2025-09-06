Saturday, September 6, 2025
गीडा पुलिस ने छ अपराधियों पर किया गैगगेस्टर की कारवाई

Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
गोरखपुर । गीडा पुलिस ने क्षेत्र मे गैंग बना कर अपराधियों करने वाले छ अपराधियों पर गैंगगेस्टर की कारवाई की है।

मिली जानकारी से गीडा पुलिस को जानकारी मिली थी कि संदीप सिंह पुत्र राम नगीना सिंह निवासी कुशहरा थाना चिलुआताल जो गीडा क्षेत्र मे गैंग बना कर अपराध करने मे सक्रिय है। जो थाने का हिस्ट्रीसीटर भी है।

जानकारी मिलने पर पुलिस ने गैंग के बदमाशो की अपराध की फाईल खोली तो गैंग मे शामिल संदीप सिंह,निवासी कुशहरा थाना चिलुआताल, रआम आशीष सिंह निवासी जुडियान थाना गीडा, राहुल सिंह निवासी कुशहरा निवासी चिलुआताल, अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ टिंकू निवासी निवासी जुडियान, वीरेंद्र श्रीवास्तव उर्फ सोनू निवासी जुडियान, श्रवन राजभर निवासी देवीपार थाना चौरीचौरा के उपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज और और गैंग बना कर अपराध की दुनिया मे सक्रिय है।

पुलिस ने इन छ अपराधियों पर गैंगगेस्टर की कारवाई की है।

