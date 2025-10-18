रोज सुबह खाली पेट एक चम्मच Ghee खाने से शरीर में होंगे 4 बदलाव, बता रही हैं एक्सपर्ट

क्या आप जानते हैं कि हमारी रसोई का एक छोटा-सा सीक्रेट आपकी सेहत को चमका सकता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं देसी घी की! एक्सपर्ट बताती हैं कि रोज सुबह खाली पेट सिर्फ एक चम्मच घी खाने से आपके शरीर में 4 शानदार बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इनके बारे में।

आजकल लोग हेल्दी रहने के लिए तरह-तरह के नुस्खे आजमाते हैं, लेकिन आयुर्वेद में एक बेहद आसान और असरदार उपाय बताया गया है- सुबह खाली पेट एक चम्मच देसी घी का सेवन। यह न सिर्फ आपकी सेहत को भीतर से मजबूत बनाता है, बल्कि पूरे दिन के लिए शरीर और मन दोनों को ऊर्जा से भर देता है। आइए एक्सपर्ट गुंजन नागपाल से जानते हैं इसके अद्भुत फायदे।

पाचन तंत्र को करता है मजबूत

घी में प्राकृतिक रूप से ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है, जो हमारे पेट और आंतों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह हमारे गट हेल्थ यानी आंतों की सेहत को बेहतर बनाता है और पेट की सूजन या जलन को कम करता है। नियमित रूप से खाली पेट घी खाने से पाचन क्रिया बेहतर होती है और कब्ज जैसी समस्याएं दूर रहती हैं।

गट हेल्थ के लिए फायदेमंद

घी का सेवन करने से हमारी आंतों की लाइनिंग यानी भीतरी परत को पोषण मिलता है। यह परत अगर कमजोर हो जाए तो पेट में दर्द, गैस या अपच जैसी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। घी में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण इस परत को ठीक करने में मदद करते हैं और पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं।

डायबिटीज वालों के लिए भी गुणकारी

अगर आप मधुमेह यानी डायबिटीज से पीड़ित हैं, तो खाली पेट घी लेना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। घी ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करता है और अचानक से आने वाले ब्लड शुगर स्पाइक्स को कम करता है। इससे पूरे दिन ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और थकान महसूस नहीं होती।

मूड को बनाता है बेहतर

घी में ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में सेरोटोनिन जैसे खुश रहने वाले हार्मोन के स्तर को बढ़ाते हैं। इसलिए सुबह घी खाने से न सिर्फ शरीर को ऊर्जा मिलती है बल्कि मन भी प्रसन्न रहता है।

क्या है खाली पेट घी खाने का सही तरीका?

सुबह उठने के बाद, कुछ भी खाने या पीने से पहले एक चम्मच देसी घी को सीधे खा सकते हैं या हल्के गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। ध्यान रखें कि घी शुद्ध और गाय के दूध से बना हो, तभी इसके सभी गुण मिलते हैं।