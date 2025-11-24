Monday, November 24, 2025
Dharmendra Death: धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन, अमिताभ, हेमा समेत पूरा परिवार पहुंचा विले पार्ले श्मशान

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
बॉलीवुड के ‘ही-मैन’ वेटरन एक्टर धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 24 नवंबर को 89 साल के धर्मेंद्र ने आखिरी सांस ली और इसी के साथ पूरा बॉलीवुड और समूचा देश उनके लिए जैसे रो पड़ा है। पिछले कई दिनों से जिंदगी की जंग लड़ते हुए धर्मेंद्र ने आज हार मान ली। हेमा मालिनी से लेकर ईशा देओल तक विले पार्ले पवनहंस, श्मशान घाट पर नजर आईं।

बॉलीवुड के ‘ही-मैन’ धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। सोमवार, 24 नवंबर को वह इस दुनिया को विदा कह गए। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने अपने जुहू स्‍थ‍ित घर पर ही अंतिम सांस ली है। लंबे समय से उनकी तबीयत नाजुक थी। उन्‍होंने 12 नवंबर को ही ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से परिवार के कहने पर डिस्‍चार्ज किया गया था। इसके बाद से घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। धर्मेंद्र का अंतिम संस्‍कार विले पार्ले स्‍थित पवन हंस श्‍मशान भूमि में किया गया है। इस दौरान पूरा देओल परिवार और कई सिनेमाई दिग्‍गज नजर आए। हेमा मालिनी, ईशा देओल, सनी देओल, बॉबी देओल से लेकर अमिताभ बच्‍चन भी इस दौरान आंखों में आंसू समेटे मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र को मुखाग्नि उनके बड़े बेटे सनी देओल ने दी है।

धर्मेंद्र का जाना, हिंदी सिनेमा के एक युग के अंत जैसा है। यह दुखद और आंख नम कर देने वाला ही है कि सोमवार को ही उनकी अगली फिल्‍म ‘इक्‍कीस’ का मोशन पोस्‍टर रिलीज हुआ है। पिछले करीब एक महीने से धर्मेंद्र को सांस लेने सम्बंधी समस्या हो रही थी, जिसके बाद उन्‍हें अस्‍पताल में भर्ती किया गया था। वहां हालत नाजुक होने के बाद उन्‍हें ICU में भर्ती किया गया। हालांकि, तमाम कोशिशों के बाद भी धर्मेंद्र उम्र और बीमारी के आगे जिंदगी की जंग हार गए। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री को एक गहरा धक्का लगा है।

हेमा मालिनी और ईशा देओल पहुंचीं

हेमा मालिनी, ईशा देओल और परिवार के तमाम सदस्यों के अलावा एक्टर के सभी करीबी और अपने पवनहंस श्मशान घाट पर नजर आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन भी अपने जिगरी यार को आखिरी विदाई देने के लिए विले पार्ले पवनहंस पहुंचे। दुखद ये है कि एक्टर ने अपना 90वां जन्मदिन मनाने से ठीक 14 दिन पहले उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है।

सांस लेने की तकलीफ के बाद कराया गया था हॉस्पिटलाइज

ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किए जाने से पहले खबर थी कि धर्मेंद्र दो दिनों तक वैंटिलेटर पर थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ के बाद 10 नवंबर को हॉस्पिटलाइज कराया गया था। बता दें कि पिछली बार उन्हें 31 अक्टूबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटटल में भर्ती कराया गया था। हालांकि एक तरफ जहां खबर आई थी कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ की वजह से एडमिट किया गया था। वहीं उनके करीबी सूत्रों ने बताया था कि उन्हें नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था।

बताया गया था- क्यों हॉस्पिटल में हुए थे भर्ती

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया था, ‘रूटीन चेकअप होने में आमतौर पर दो से तीन दिन लगते हैं। चूंकि वह 89 वर्ष के हैं, इस उम्र में रोजाना ट्रैवल थका देने वाला हो सकता है। इसलिए, उन्होंने रोज-रोज आने-जाने के बजाय खुद अस्पताल में रहकर सभी टेस्ट एक साथ करवाने का फैसला किया थै।’ बताया ये भी गया था कि उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल इस समय अपनी-अपनी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं लेकिन इसके साथ अपने पिता के हेल्थ पर कड़ी नजर रख रहे हैं और मेडिकल रिपोर्ट्स का अपडेट ले रहे हैं।’

8 दिसंबर को अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले थे एक्टर

बता दें कि जल्द ही एक्टर 8 दिसंबर को अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले थे और ये बर्थडे सेलिब्रेशन अधूरा ही रह गया। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के लुधियाना जिले के एक गांव नसराली में हुआ था।धर्मेंद्र का असली नाम ‘केवल कृष्ण देओल’ है जिन्हें फिल्मी दुनिया में धर्मेंद्र के नाम से जाना जाता रहा है। उनका जन्म एक पंजाबी जाट परिवार केवल कृष्ण और सतवंत कौर के घर में हुआ था। धर्मेंद्र का पैतृक गांव लुधियाना के पखोवाल तहसील रायकोट के पास डांगों है।

साहनेवाल गांव में बिताया बचपन, पिता थे उसी स्कूल के प्रिंसिपल

एक्टर ने अपनी शुरुआती जीवन साहनेवाल गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कलां में सरकारी सीनियर मिडल स्कूल में पढ़ाई की। वहीं उनके पिता गांव के स्कूल के प्रिंसिपल थे।

19 साल के धर्मेंद्र ने की थी प्रकाश कौर से शादी

धर्मेंद्र की पहली शादी फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले 1954 में 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से हुई थी। इस शादी से उनके दो बेटे, सनी देओल और बॉबी देओल और दो बेटियां, विजेता और अजीता हैं।

धर्मेंद्र की लाइफ में हेमा मालिनी आईं

फिल्मों में एंट्री के बाद धर्मेंद्र की लाइफ में हेमा मालिनी आईं और उन्होंने उनसे शादी की। उस समय इस शादी को लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई। इस शादी को लेकर खबर आई कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इसके लिए इस्लाम धर्म अपनाया। हालांकि, एक राजनीतिक अभियान के दौरान जब ये अफवाहें जोरों पर फैलने लगीं तो धर्मेंद्र ने दावा किया कि वह हिंदू बने रहे और उनका परिवार आर्य समाजी है। उन्होंने और हेमा मालिनी ने 1970 के दशक में ‘शोले’ सहित कई फिल्मों में साथ काम किया। हेमा मालिनी से उन्हें दो बेटियां हैं, ईशा देओलऔर अहाना देओल।

‘दिल भी तेरा हम भी तेरे’ से धर्मेंद्र का डेब्यू

बता दें कि सुपरस्टार धर्मेंद्र ने 1960 में ‘दिल भी तेरा हम भी तेरे’ से डेब्यू किया था। उन्होंने पहली बार 1960 के दशक के बीच ‘आई मिलन की बेला’ , ‘फूल और पत्थर’ और ‘आए दिन बहार के’ जैसी फिल्मों के लिए लोकप्रियता हासिल की।हिंदी फिल्मों में उनकी कई ऑन-स्क्रीन भूमिकाओं के लिए उन्हें भारत का ‘ही-मैन’ करार दिया गया। हालांकि, उन्हें दर्शकों के बीच पहचान मिली थी साल 1966 में आई फिल्म’फूल और पत्थर’ से। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में धर्मेन्द्र मीना कुमारी के साथ नजर आए थे। धर्मेंद्र ने अपने करियर में कई शानदार और यादगार फिल्में कीं जिसमें ‘आया सावन झूम के’, ‘जीवन मृत्यु’, ‘मेरा गांव मेरा देश’, ‘सीता और गीता’, ‘राजा जानी’, ‘यादों की बारात’, ‘शोले’, ‘प्रतिज्ञा’, ‘चरस’, ‘धरम वीर’, ‘गुलामी’, ‘हुकूमत’, ‘आंखें’ , ‘शिकार’, ‘बंदिनी’ , ‘हकीकत’ , ‘अनुपमा’ ,’ ममता’ , ‘मझली दीदी’ , ‘सत्यकाम’ , ‘नया जमाना’ , ‘समाधि’ , ‘रेशम की डोरी’ , ‘चुपके चुपके’, ‘दिल्लगी’ , ‘द बर्निंग ट्रेन’ , ‘दो दिशाएं’ जैसी फिल्में शामिल हैं।

धर्मेन्द्र ने 300 से अधिक फिल्मों में किया काम

धर्मेंद्र को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे हैंडसम और सफल फिल्म स्टार्स में से एक माना जाता है। उन्हें बॉलीवुड का ‘ही-मैन’ नाम भी दिया गया है। करीब 6 दशकों से अधिक के सिनेमाई करियर के साथ उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। धर्मेंद्र के नाम हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों में अभिनय करने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 1987 में एक ही वर्ष में सात लगातार हिट और नौ सफल फिल्में दीं।

हाल के समय में भी की कई फिल्में

1990 के दशक के अंत में, वह कई सफल फिल्मों में कैरक्टर रोल में दिखाई दिए , जैसे ‘प्यार किया तो डरना क्या’ , ‘लाइफ इन ए… मेट्रो’ , ‘अपने’ , ‘जॉनी गद्दार’ , ‘यमला पगला दीवाना’ , ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ और ‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया’ जैसी फिल्में शामिल हैं। धर्मेंद्र अब शरीर से भले हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी फिल्में, उनके किस्से, उनकी यादें हमेशा-हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी।

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

