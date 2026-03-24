Tuesday, March 24, 2026
spot_img
HomePoliticalकांग्रेस ने असम के लिए सात उम्मीदवारों की अंतिम सूची की जारी,...
PoliticalSlider

कांग्रेस ने असम के लिए सात उम्मीदवारों की अंतिम सूची की जारी, 9 अप्रैल को मतदान

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
55

कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पांचवीं और अंतिम सूची में सात उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी ने कुल 101 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि 15 सीटें गठबंधन सहयोगियों के लिए छोड़ी हैं।

कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पांचवीं और अंतिम सूची में सात उम्मीदवारों की घोषणा की। पार्टी ने असम विधानसभा की 126 सीटों में से 101 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।

कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा रविवार को जारी बयान में कहा गया, ”कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की ओर से असम विधानसभा चुनावों के लिए अंतिम सूची में घोषित उम्मीदवारों में गोसाईगांव सीट से जोसेफ हस्दा, डाटमा-एसटी से बिरखांग बोरो, बिजनी से रजत कांती साहा और भेरगांव सीट से अंचुला ग्वारा डाइमरी शामिल हैं।

असम में 9 अप्रैल को चुनाव

पार्टी ने माजबट से नारायण अधिकारी, हाफलोंग-एसटी से निर्मल लांगथासा और कटिगोरा विधानसभा क्षेत्र से अमरचंद जैन को उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को अपनी चौथी सूची में सात उम्मीदवारों की घोषणा की थी। छह-पार्टी गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस ने पहले ही घोषणा की थी कि वह अपने सहयोगियों के लिए 15 सीटें छोड़ेगी।

कांग्रेस 2016 से पूर्वोत्तर राज्य में सत्ता से बाहर है, जबकि भाजपा-नेतृत्व वाली सरकार तीसरे कार्यकाल की ओर देख रही है। 126 सदस्यीय असम विधानसभा के चुनाव 9 अप्रैल को होंगे। मतों की गिनती 4 मई को की जाएगी।

Previous article
UPSC: यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के बाद आंसर की होगी जारी, राज्यसभा में केंद्र सरकार ने दिया जवाब
Next article
LNG की भारत में किल्लत क्यों, कैसे की जा रही इसकी भरपाई; LPG से कितनी अलग है ये गैस; CNG-PNG इसी का नाम
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved