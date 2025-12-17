भाजपा की सरकार में आयुष्मान कार्ड से गरीबो की जिंदगी में हुई ऐतिहासिक परिवर्तन- डॉ बिनोद बिंद

सांसद बिनोद बिंद ने सदन में स्वास्थ सहित सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं को एक-एक कर गिनाया

चन्दौली। जनपद के स्थानीय निवासी व लोकसभा भदोही के बीजेपी सांसद डॉ बिनोद कुमार बिंद ने लोकसभा सदन में डिमांड फ़ॉर ग्रांड के अवसर पर सदन में बोलने का अवसर मिलते ही सभापति महोदय को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मोदी के कार्यकाल में हर क्षेत्र में देश का विकास लगातार हो रहा है। सदन में अपनी बात रखते हुए कहा कि मैं एक एमबीबीएस आर्थो सर्जन हूँ और एनडीए के कार्यकाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो ऐतिहासिक बदलाव हुआ है उस संबंध में अपनी बात रखते है। उन्होंने कहा कि मोदी व एनडीए की सरकार में गरीबो के लिए आयुष्मान कार्ड योजना लाकर उनकी जिंदगी में ऐतिहासिक परिवर्तन किया है। जो गरीब पैसों के अभाव में इलाज नही करवा पाते थे वो अब पांच लाख तक का इलाज फ्री में करवा रहे है और इस योजना को लेकर मोदी जी को धन्यवाद दे रहे है। उन्होंने सभापति महोदय को कहा कि इस योजना में कुछ सुधार करने की जरूरत है। इस योजना का लाभ केवल 6 यूनिट वाले लोग ही उठा पा रहे है। मैं चाहता हूं कि इसका लाभ देश के सभी गरीब लोग उठाये चाहे कितनी भी यूनिट क्यों न हो।

उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में पूर्व में रहे कांग्रेस सरकार से तुलना करते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में स्वास्थ्य को लेकर जो बजट था वह मात्र 20 हजार करोड़ रुपया था जबसे 2014 में एनडीए की सरकार बनी तो हमारा बजट चार से पांच गुना बढ़कर 90 हजार पहुंच गया। कहा देश मे ज्यादा समय तक कांग्रेस की ही सरकार रही है लेकिन स्वास्थ्य के प्रति उन्होंने ध्यान नही दिया। 1998 में जब मैं छात्र था तो उस समय एमबीबीएस की कुल सीट 51हजार 318 हुआ करती थी लेकिन जब से मोदी व एनडीए की सरकार देश मे बनी है यह सीट बढ़कर एक लाख बत्तीस हजार के करीब पहुंच गई है। और पीजी की सीट 31 हजार से बढ़कर 82 हजार तक हो गई है। कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकाल में केवल 8 मेडिकल हुआ करते थे जबकि आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है जहाँ मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 78 हो गयी है और सीट की संख्या 650 से बढ़कर 12 हजार 325 हो गयी है।

कांग्रेस के समय डायलिसिस के लिए मरीजो को सोचना पड़ता था की कहां जाएं लेकिन आज 75 जिलों में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है मरीज बिना परेशानी से अपनी डायलिसिस करवा रहे है। डॉ बिंद ने कहा कि हम एक आर्थो सर्जन डॉक्टर है हमारे यहां इलाज हेतु गरीब तबके के लोग जिसका कुल्हा खराब हो गया है, घुटना घिस गया हो व स्पाइनल संबंधी मरीज जो वर्षो से चल नही पाते थे जिनका इलाज पैसों के अभाव में नही कर पाते थे आज मोदी द्वारा चल रहे आयुष्मान कार्ड जिनका 5 लाख तक का इलाज फ्री में हो जाता है। जन्होने कहा कि मोदी जी ने गरीबो के लिए आयुष्मान कार्ड की योजना को लाकर गरीबो के लिए संजीवनी का काम किया है। पहले नारे सभी लगाते थे फर्क नियत व नीति में पड़ता था। आज एनडीए की सरकार गरीबो के लिए राशन, उज्जवला योजना, आवास योजना सहित कई योजना चला रही है और इसका लाभ लोग उठा रहे है और सभी लोगो को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिल गया है।