जैतपुर में फिर हत्याकांड, ऑटो चालक की सोते समय गला रेतकर हत्या, इलाके में दहशत

जनपद अंबेडकर नगर के जैतपुर थाना क्षेत्र के मुस्कुराई गांव में शुक्रवार रात एक और सनसनीखेज हत्याकांड ने इलाके को दहला दिया। 50 वर्षीय ऑटो चालक रामस्वरूप की धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। शनिवार सुबह उनके खून से लथपथ शव के मिलने से गांव में दहशत का माहौल है। यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब महज पखवाड़े पहले इसी थाना क्षेत्र में एक अन्य हत्या की वारदात ने सुर्खियां बटोरी थी।मुस्कुराई गांव निवासी रामस्वरूप (50 वर्ष, पुत्र स्व. मोहन) शुक्रवार रात रोज की तरह गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे बने अपने कमरे में सोने गए थे। पेशे से ऑटो चालक रामस्वरूप एक स्कूल के बच्चों को लाने-ले जाने का काम करते थे। उनकी पत्नी का निधन आठ वर्ष पूर्व हो चुका है।

शनिवार सुबह जब वे घर नहीं लौटे, तो उनका पुत्र उन्हें बुलाने कमरे पर पहुंचा। वहां का मंजर देख उसकी चीख निकल गई। रामस्वरूप का शव खून से सना पड़ा था, और गले पर धारदार हथियार से वार के निशान साफ दिख रहे थे।पुत्र के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्राधिकारी जलालपुर अनूप कुमार सिंह, कोतवाल संतोष कुमार सिंह और जैतपुर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार गौतम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी।क्षेत्राधिकारी अनूप कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे निजी रंजिश की संभावना जताई जा रही है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और संदिग्धों की तलाश में छापेमारी तेज कर दी गई है।

थाना अध्यक्ष राकेश कुमार गौतम ने कहा, “हम हर पहलू की जांच कर रहे हैं। जल्द ही हत्यारों तक पहुंचा जाएगा और मामले का खुलासा होगा।”गौरतलब है कि जैतपुर थाना क्षेत्र में यह दूसरी बड़ी हत्याकांड की घटना है। करीब दो सप्ताह पहले चौदहप्राश गांव में एक पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी थी। एक माह के भीतर दो हत्याओं ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि रामस्वरूप का किसी से कोई विवाद नहीं था, जिससे हत्या का कारण रहस्य बना हुआ है। गांववाले प्रशासन से हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी और क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।घटना के बाद क्षेत्र में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने कहा, “हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और पुलिस का सहयोग करने की अपील है।”यह हत्याकांड न केवल मुस्कुराई गांव, बल्कि पूरे जैतपुर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इस सनसनीखेज वारदात के खुलासे का इंतजार कर रहे हैं।