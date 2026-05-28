Thursday, May 28, 2026
spot_img
HomeUttar PradeshHamirpurसड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क, भ्रामक आंकड़ों का किया खंडन
MarqueeUttar PradeshHamirpur

सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क, भ्रामक आंकड़ों का किया खंडन

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
43

हमीरपुर। जनपद में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत एवं प्रभावी बनाए जाने के लिए जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है। जनवरी 2026 से अब तक सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की समीक्षा के लिए आठ महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। मई माह में भी जिलाधिकारी अभिषेक गोयल की अध्यक्षता में तीन विशेष बैठकें कर दुर्घटना संभावित स्थलों और यातायात व्यवस्था की समीक्षा की गई।

जिला प्रशासन ने कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को भ्रामक बताते हुए उनका खंडन किया है। प्रशासन के अनुसार पिछले तीन वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की वास्तविक संख्या 173 है, जबकि कुछ समाचार पत्रों में इसे 645 दर्शाया गया है। प्रशासन ने कहा कि प्रकाशित आंकड़े वास्तविक संख्या से तीन गुना अधिक हैं और समाचार प्रकाशन में तथ्यों की प्रमाणिकता बनाए रखने की अपेक्षा की है।

प्रशासन के मुताबिक जनपद में संयुक्त प्रवर्तन टीमें लगातार जांच एवं कार्रवाई कर रही हैं। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-34 के फोरलेन ग्रीनफील्ड निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है। राठ और मौदहा बाजार क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है।

जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने तथा सुरक्षित वाहन संचालन करने की अपील की है।

Previous article
डीएम ईशा प्रिया ने बैंकर्स को दिये निर्देश योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करें
Next article
देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं.जवाहरलाल नेहरू की मनाई पुण्यतिथि
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved