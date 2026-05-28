सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क, भ्रामक आंकड़ों का किया खंडन

हमीरपुर। जनपद में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत एवं प्रभावी बनाए जाने के लिए जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है। जनवरी 2026 से अब तक सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की समीक्षा के लिए आठ महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। मई माह में भी जिलाधिकारी अभिषेक गोयल की अध्यक्षता में तीन विशेष बैठकें कर दुर्घटना संभावित स्थलों और यातायात व्यवस्था की समीक्षा की गई।

जिला प्रशासन ने कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को भ्रामक बताते हुए उनका खंडन किया है। प्रशासन के अनुसार पिछले तीन वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की वास्तविक संख्या 173 है, जबकि कुछ समाचार पत्रों में इसे 645 दर्शाया गया है। प्रशासन ने कहा कि प्रकाशित आंकड़े वास्तविक संख्या से तीन गुना अधिक हैं और समाचार प्रकाशन में तथ्यों की प्रमाणिकता बनाए रखने की अपेक्षा की है।

प्रशासन के मुताबिक जनपद में संयुक्त प्रवर्तन टीमें लगातार जांच एवं कार्रवाई कर रही हैं। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-34 के फोरलेन ग्रीनफील्ड निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है। राठ और मौदहा बाजार क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है।

जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने तथा सुरक्षित वाहन संचालन करने की अपील की है।