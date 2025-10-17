धू कर जला ट्रांसफार्मर, रामलीला मेला क्षेत्र में मची भगदड़; बड़ा हादसा टला

राठ (हमीरपुर)। नगर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के समीप रखा एक विद्युत ट्रांसफार्मर गुरुवार सुबह अचानक आग की लपटों में घिर गया। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के क्षेत्र, विशेषकर रामलीला मेला क्षेत्र और कॉलेज की छात्राओं में अफरा-तफरी और भगदड़ मच गई। हालांकि, दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई।

​कैसे लगी आग?

​यह घटना आज गुरुवार सुबह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के ठीक बगल में लगे ट्रांसफार्मर पर हुई। बताया गया है कि ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग शुरू हुई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग की भयावह लपटें उठने लगीं। चूँकि इस समय रामलीला मैदान में मेला लगा हुआ है, जिसका विस्तार कॉलेज की ओर सड़क के किनारों तक है, इसलिए ट्रांसफार्मर के बगल में दुकान लगाए दुकानदार और कॉलेज आने वाली छात्राओं में दहशत फैल गई।

​दमकल विभाग ने पाया काबू

​घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन दल के कर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले विद्युत विभाग से संपर्क कर क्षेत्र की सप्लाई बंद कराई (शटडाउन लिया)। इसके बाद काफी मसक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।

​राहत की बात यह रही कि समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ और मेला क्षेत्र में होने वाले एक बड़े नुकसान से बचा जा सका।