Tuesday, November 18, 2025
spot_img
HomeMarqueeसाईं कालेज में छात्रा ने एक दिन की प्रधानाचार्या बनकर विद्यार्थियों की...
MarqueeUttar PradeshOther

साईं कालेज में छात्रा ने एक दिन की प्रधानाचार्या बनकर विद्यार्थियों की सुनी समस्याएं

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
79

एक दिन की प्राचार्या ने छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति, परीक्षा व एडमीशन संबन्धी समस्याओं को सुनते हुए उनका किया समाधान

महोबा। मिशन शक्ति अभियान के तहत जिले में कई विद्यालयों व कॉलेजों में छात्राओं को एक दिन के लिए प्राचार्य, प्रधानाचार्या बनाया गया है, जिससे उनमें नेतृत्व कौशल विकसित हो सके और उन्हें उच्च पदों के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसी क्रम में सोमवार को साईं कालेज ऑफ एजुकेशन (डिग्री कालेज) की बीए प्रथम वर्ष की एक छात्रा को एक दिवसीय प्राचार्या बनाया गया, जिसमें प्राचार्या ने छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति, परीक्षा व एडमीशन संबन्धी समस्याओं को सुनते हुए उनका समाधान किया।

साईं डिग्री कालेज की एक दिन की प्राचार्या बनी छात्रा मानसी ने छात्र छात्राओं को अनुशासन में रह कर पढ़ना, लिखना व याद करने का आग्रह करते हुए कहा कि पढ़ाई हमारी मानसिक, शारीरिक विकास को बढ़ाने के साथ हमें नवविचार से जोड़ कर हमें रोजगार दिलाने में सहायता करती है, इसलिए पढ़ाई को जीवन में पहली कड़ी में रखना चाहिए। प्राचार्या मानसी ने समस्त प्रोफेसरों से मुलाकात कर नंबम्वर माह के पाठ्यक्रम के बारे में जाना और इसके बाद कक्षाओं और परिसर की सफाई व्यवस्था पर नजर डाली जहां पर संतोषजनकर व्यवस्था पाई गई, बावजूद इसके सफाई कर्मी को नियमित साफ सफाई कर व्यवस्था को और बेहतर बनाए जाने पर जोर दिया।

प्राचार्या ने छात्र छात्राओं से बातचीत कर पढ़ाई के बावत जानकारी हासिल की साथ ही उनको छात्रवृत्ति, परीक्षा और एडमीशन आदि समस्याओं में आ रही दिक्कतों को समाधान किया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. एलसी अनुरागी ने छात्रा की प्रतिभा को देखकर संतोष व्यक्त किया। इस दौरान प्राध्यापक डॉ. मैराज खान, प्रवीण वाजपेयी, प्रदीप सिंह, आदर्श सोनकिया, डॉ. रविन्द्र कुमार, आशीष चौरसिया, लोकेश चौरसिया, मारूतिनन्दन तिवारी, चन्द्रेश साहू, सुरेन्द्र कुमार, भावना साहू, पूनम, रोमाना खान, श्रीमती अंजना श्रोतीय, रजनी पटैरिया, अर्चना श्रीवास्तव, रामशरण कुशवाहा, शहनवाज व बड़ी संख्या में छात्र छात्रायें उपस्थित रहे।

Previous article
यातायात पुलिस टीम ने चलाया विशेष अभियान
Next article
जगद्गुरु मलूकापीथाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास द्वारा मानस रिसोर्ट का भव्य शुभारंभ
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved