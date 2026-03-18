Wednesday, March 18, 2026
spot_img
HomeLucknowAir India की फ्लाइट में जज को परोसे गए खाने में मिला...
LucknowSliderUttar Pradesh

Air India की फ्लाइट में जज को परोसे गए खाने में मिला फंगस, क्रू मेंबर्स पर बदसलूकी का भी आरोप

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
61

लखनऊ एयरपोर्ट पर दिल्ली से आई एयर इंडिया की फ्लाइट में एक न्यायाधीश को परोसे गए भोजन में फंगस मिला।

लखनऊ। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार देर रात दिल्ली से आई एयर इंडिया की फ्लाइट में उस समय विवाद खड़ा हो गया, जब एक न्यायाधीश को परोसे गए भोजन में फंगस पाया गया।

इस पर आपत्ति जताने के बाद मामला और बढ़ गया और कथित तौर पर केबिन क्रू के व्यवहार को लेकर हंगामा हो गया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार दिल्ली से लखनऊ आने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट ए आई 1720 से यात्रा कर रहे थे।

रात करीब 9:40 बजे लखनऊ पहुंचने वाली इस उड़ान में उनकी सीट 1 ए थी। यात्रा के दौरान उन्हें जो भोजन परोसा गया, उसमें फंगस लगा हुआ बताया गया, जिसे देखकर उन्होंने आपत्ति जताई।

जज ने बदसलूकी का लगाया आरोप

आरोप है कि शिकायत करने पर केबिन क्रू सदस्य मनप्रीत और प्रीति ने समस्या का समाधान करने के बजाय अभद्र व्यवहार किया। साथ ही एयर इंडिया के कस्टमर सर्विस कर्मचारी सुफियान पर भी दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, संबंधित कर्मचारियों ने उक्त दूषित भोजन को फ्लाइट से बाहर ले जाने से भी रोकने की कोशिश की।

न्यायाधीश के साथ मौजूद सुमित गुप्ता ने इस पूरे मामले में स्थानीय पुलिस को एयरलाइन कर्मियों के खिलाफ लिखित तहरीर देकर इसे यात्रियों की सुरक्षा और अधिकारों के साथ गंभीर लापरवाही बताया है।

इस संबंध में एसीपी कृष्णा नगर रजनीश वर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है।

Previous article
मैं IPO Credit Card के जरिए ले सकता हूं, जानें क्या कहता है नियम?
Next article
देसी घी या सरसों का तेल: हार्ट हेल्थ के लिए कौन-सा ऑप्शन है बेस्ट? बता रहे हैं डॉक्टर
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved