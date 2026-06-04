अहमदाबाद मे गंदा पानी पीने के बाद 500 लोग बीमार, अमित शाह ने फोन कर सीएम से जानें हालात

अहमदाबाद के सोला इलाके में गंदा पानी पीने से 500 से अधिक लोग बीमार पड़ गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री और मेयर से बात कर स्थिति का जायजा लिया, जिसके बाद स्वास्थ्य टीमों ने युद्धस्तर पर काम शुरू किया।

अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर के सोला इलाके में कल आकांक्षा अपार्टमेंट में गंदा पानी पीने से स्थानीय लोगों के बीमार पड़ने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नर्मदा के पीने के पानी में सीवेज का पानी मिलने से लोगों को डायरिया, उल्टी और पेट से जुड़ी बीमारियां हो रही हैं। कई बार बताने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन करके मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल और मेयर से स्थिति को जाना है।

शुरुआती अनुमान के मुताबिक, आकांक्षा अपार्टमेंट में रहने वाले 500 से ज्यादा लोग बीमारियों का शिकार हो गए हैं। खासकर पिछले तीन दिनों से कुछ परिवारों के सदस्य एक के बाद एक बीमार पड़ रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में चिंता फैल गई है। घाटलोडिया विधानसभा के नॉर्थ वेस्ट जोन के गोटा वार्ड की कुछ सोसाइटियों में डायरिया और उल्टी की स्थिति के बारे में आज मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल और AMC मेयर से बात की और हालात का जायजा लिया।

हेल्थ डिपार्टमेंट की 40 हेल्थ टीमों द्वारा घर-घर सर्वे और बीमारी की रोकथाम का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। A.M.C. द्वारा अंडरग्राउंड टैंकों की सफाई और टैंकरों के ज़रिए सोसाइटियों को पीने का साफ़ पानी देने का काम भी किया गया।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूरे इलाके में काफी समय से गंदा पानी आ रहा है। इसकी शिकायत कई बार की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीने के पानी की लाइन में ड्रेनेज का पानी मिलने से गंदा पानी इस्तेमाल करने वाले कई लोगों को डायरिया, उल्टी और पेट दर्द जैसी दिक्कतें हो रही हैं।

खासकर बच्चे और बुजुर्ग जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उन पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। दूसरी ओर, घटना की गंभीरता को देखते हुए अहमदाबाद के मेयर और कॉर्पोरेशन की मेडिकल टीम समेत एक काफिला आकांक्षा अपार्टमेंट पहुंचा। जहां मेडिकल टीम ने पानी के सैंपल लिए हैं। वहीं मेयर ने हालात का जायजा लिया है और संबंधित डिपार्टमेंट को जरूरी सुझाव दिए हैं।

गौरतलब है कि गोटा वार्ड की कुछ सोसाइटियों में पाइपलाइन रिपेयर के दौरान पीने के पानी में गंदा पानी मिलने से डायरिया और उल्टी के मामले सामने आए थे। जब यह मामला अमित शाह के ध्यान में आया, तो उन्होंने मैनेजमेंट को महामारी को कंट्रोल करने, पैदा हुई समस्या को हल करने और नागरिकों को तुरंत इलाज देने के निर्देश दिए।

गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर, पाइपलाइन को रिपेयर करने और महामारी को कंट्रोल करने के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने उन सभी सोसाइटियों में घर-घर सर्वे किया है और क्लोरीन की गोलियां भी बांटी हैं, जहां डायरिया और उल्टी के मामले दर्ज किए गए हैं।

इसके अलावा, महामारी के तहत, सभी सोसायटियों में टेक्निकल सुपरवाइज़र, असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट सिटी इंजीनियर ने अलग-अलग सोसायटियों में मौजूद सभी अंडरग्राउंड टैंकों की हालत की जांच की है, जरूरत पड़ने पर सभी सोसायटियों को AMC से अंडरग्राउंड टैंकों की सफाई करवाने के लिए कहा गया है और टैंकरों के जरिए सोसायटियों में पीने का साफ़ पानी पहुंचाने का काम भी किया गया है।