Wednesday, January 21, 2026
3 किलो चांदी, 65 देवी-देवता के चित्र… जयपुर में शादी के कार्ड में खर्च हुए 25 लाख; पिता ने बेटी को दिया तोहफा

जयपुर के व्यापारी शिव जौहरी ने अपनी बेटी श्रुति की शादी के लिए 3 किलोग्राम शुद्ध चांदी का एक अनोखा कार्ड बनवाया है। इस 25 लाख रुपये के कार्ड पर 65 देवी-देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं और इसे बनाने में एक साल लगा। इसमें गणेश, शिव, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी और कृष्ण के चित्र शामिल हैं।

राजस्थान अमूमन शाही शादी के लिए मशहूर है। मगर, इस बार जयपुर की एक शादी का कार्ड वायरल हो रहा है। 3 किलोग्राम शुद्ध चांदी से बने इस कार्ड पर 65 देवी-देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। इस कार्ड की कीमत 25 लाख रुपये है।

जयपुर के व्यापारी शिव जौहरी ने अपनी बेटी श्रुति जौहरी की शादी के लिए ये कार्ड बनवाया है। इस कार्ड को बनाने में 128 चांदी के टुकड़ों का इस्तेमाल हुआ है। इसमें कोई भी कील या स्क्रू नहीं है।

कार्ड की खासियत

कार्ड के ऊपर गणेश भगवान की बड़ी सी आकृति बनी है, जिसपर लिखा है, “श्री गणेशाय नम:” गणेश भगवान की दाईं ओर माता पार्वती और बाईं ओर भगवान शिव की आकृति देखने को मिल रही है। इसके नीचे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी मौजूद हैं।

बॉक्स के आकार वाला ये कार्ड 8 इंच लंबा और 6.5 इंच चौड़ा है। कार्ड के अंदर भगवान कृष्ण की जिंदगी के अहम पलों को दर्शाया गया है। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार समेत दक्षिण भारतीय स्टाइल में कृष्ण की प्रतिमा भी मौजूद है। कार्ड के बाहरी हिस्से पर माता लक्ष्मी के 8 रूपों और सूर्य भगवान का चित्र उकेरा गया है।

वेंकटेश्वर भगवान (तिरुपति बालाजी) के दोनों अवतार भी कार्ड में मौजूद हैं। इसके अलावा सारथी, दीपक लिए देवी-देवता, शंख और ढोल बजाते हुए सेवकों को भी कार्ड में दर्शाया गया है।

1 साल में बनकर तैयार हुआ कार्ड

कार्ड के बारे में बात करते हुए शिव जौहरी कहते हैं, “मैं ये कार्ड खुद 1 साल में बनाया है। मेरी हमेशा से इ्च्छा थी कि मेरी बेटी की शादी में रिश्तेदारों के अलावा सभी देवी-देवताओं को भी आमंत्रण मिले। इसलिए मैं अपनी बेटी को एक ऐसा अनमोल तोहफा देना चाहता था, जो पीढ़ियों तक उसके साथ रहे।”

शिव जौहरी ने आगे कहा, “6 महीने तक सोचने के बाद मैंने ये कार्ड बनाने का फैसला किया। वहीं, पूरे 1 साल बाद कार्ड बनकर तैयार हो गया है।”

कार्ड पर देवी-देवताओं के साथ दुल्हा और दुल्हन के नाम भी बीच में मौजूद हैं। दुल्हे का नाम श्रुति जौहरी और दुल्हन का नाम हर्ष सोनी है। इसके अलावा दुल्हा-दुल्हन के माता-पिता समेत पूरे परिवार का नाम भी कार्ड पर उकेरा गया है।

