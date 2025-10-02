Thursday, October 2, 2025
spot_img
HomePoliticalसंसद की 24 स्थायी समितियों का गठन, राहुल-प्रियंका सहित इन नेताओं को...
PoliticalSlider

संसद की 24 स्थायी समितियों का गठन, राहुल-प्रियंका सहित इन नेताओं को किया गया शामिल

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
66

लोकसभा सचिवालय ने 24 स्थायी संसदीय समितियों की अद्यतन संरचना जारी की है जो 26 सितंबर से प्रभावी है। इन समितियों में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं जो वाणिज्य रक्षा शिक्षा स्वास्थ्य और वित्त जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। राहुल गांधी रक्षा समिति में और प्रियंका गांधी वाड्रा गृह समिति में सदस्य हैं।

लोकसभा सचिवालय ने 26 सितंबर से प्रभावी 24 स्थायी संसदीय समितियों की अद्यतन संरचना जारी की है। विधायी निगरानी और नीति समीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली ये समितियां लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बनी हैं और वाणिज्य, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्त जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करती हैं। इन समितियों में से नेता विपक्ष राहुल गांधी रक्षा समिति में सदस्य हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा गृह समिति में सदस्य हैं।

महत्वपूर्ण नियुक्तियों में निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि शशि थरूर को विदेश मामलों की समिति का नेतृत्व सौंपा गया है। रक्षा समिति की अध्यक्षता राधा मोहन सिंह करेंगे और बसवराज बोम्मई श्रम, वस्त्र और कौशल विकास समिति का नेतृत्व करेंगे। इसके प्रमुख सदस्यों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम शामिल है।

नव नियुक्त सदस्यों में प्रियंका गांधी का नाम शामिल

इसी तरह नव नियुक्त सदस्यों में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम शामिल है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक मामलों और शासन से संबंधित मामलों में उनकी संसद में भूमिका का महत्वपूर्ण विस्तार दर्शाता है।

बैजयंत पांडा को दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 की चयनित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि तेजस्वी सूर्या जन विश्वास (प्रविधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 की चयनित समिति का नेतृत्व करेंगे। वित्त समिति की अध्यक्षता भारत्रुहरी महताब करेंगे और कृषि, पशुपालन व खाद्य प्रसंस्करण समिति का नेतृत्व चरणजीत सिंह चन्नी करेंगे। कनिमोरी को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण समिति का कार्यभार सौंपा गया और पीसी मोहन सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण समिति का नेतृत्व करेंगे।

राजीव प्रताप रूडी जल संसाधन समिति का नेतृत्व करेंगे

तिरुचि शिवा को उद्योग समिति, भुवनेश्वर कालिता को विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और संजय कुमार झा को परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति का अध्यक्ष बनाया गया। राम गोपाल यादव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति का नेतृत्व करेंगे, जबकि मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी आवास और शहरी मामलों की समिति की अध्यक्षता करेंगे।

रेलवे समिति की अध्यक्षता सीएम रमेश करेंगे व राजीव प्रताप रूडी जल संसाधन समिति का नेतृत्व करेंगे। अनुराग ठाकुर को कोयला, खनन और इस्पात समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

Previous article
तुर्की के राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद लाल रंग सैनिकों की शहादत का है प्रतीक, 1936 में मिली थी नेशनल फ्लैग को मान्यता
Next article
धोखाधड़ी से निवेशकों को बचाएगा SEBI का वैलिडिटेड UPI हैंडल्स और सेबी चेक! ‘त्रिकोण में अंगूठे का निशान’ करेगा आपको अलर्ट
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved