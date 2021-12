विकास की योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार के खजाने मेंपैसे की कोई कमी नहीं: उप मुख्यमंत्री

lgkjuiqjA çns'k ds mi eq[;ea=h ds'ko çlkn ekS;Z us dgk fd çns'k eas tudY;k.kdkjh rFkk fodkl dh ;kstukvksa dks iwjk djus ds fy, ljdkj ds [ktkus esa iSls dh dksbZ deh ugha gSA mUgksus dgk fd orZeku ljdkj fcuk fdlh HksnHkko ds lcds fodkl vkSj lcdks lEeku nsus dk dk;Z dj jgh gSA ljdkj lcdk lkFk] lcdk fodkl vkSj lcdk foÜokl ds egkea= ds lkFk dk;Z dj jgh gSA ns'k vkSj çns'k esa fodkl dh xaxk cg jgh gSA çns'k esa csgrj dkuwu O;oLFkk ds pyrs iyk;u djokus okys vkt [kqn iyk;u dj jgs gSA vijkèkh [kqn iqfyl ds lekus leiZ.k djus dk dke dj jgs gSA mUgksus dgk fd çèkkuea=h ujsUæ eksnh ds usr`Ro esa gh èkkjk 370 ,oa jke efUnj ds HkO; fuekZ.k tSls ,sfrgkfld dk;Z gq, gSA vkt Hkkjr ds nq'euksa dks bZaV dk tokc iRFkj ls fn;k tk jgk gS vkSj lftZdy LVªkbd gks ;k ,s;j LVªkbd nq'euksa dks ?kj esa ?kqldj ekjus dk dke fd;k tk jgk gSaA

mi eq[;ea=h ds'ko çlkn ekS;Z vkt ekudeÅ fLFkr uxj fuxe dh Hkwfe ij tuin dh yksd fuekZ.k foHkkx] jktdh; fuekZ.k foHkkx] lsrq fuxe dh 387-51 djksM+ :i;s dh ykxr dh fofHkUu ifj;kstukvksa ls tuin ds fodkl dh 94 ifj;kstukvksa dk yksdkiZ.k vkSj f'kykU;kl ds ckn tuleqnk; dks lEcksfèkr djrs gq, ;g ckr dghA mUgksus vfèkdkfj;ksa dks funZs'k fn, fd f'kykU;kl vkSj yksdkiZ.k ds f'kykiV ,d ekg ds Hkhrj tuçfrfufèk;ksa dh mifLFkfr esa lacafèkr LFkkuksa ij yxkdj dk;Z vkjEHk djuk lqfuf'pr fd;k tk,A mUgksaus eap ls gh ek¡ 'kkdqEHkjh nsoh foÜofo|ky; dks tksMus okys turk ekxZ isOM lksYMj ds lkFk yxHkx 24 djksM+ dh ykxr ls 22 fd-eh- yEckbZ ds ekxZ dk pkSMhdj.k dk;Z] lgkjuiqj ls csgV gksrs gq, eka 'kkdqEHkjh nsoh 'kfäihB ekxZ rd isOM lksYMj ds lkFk yxHkx 23 djksM+ dh ykxr ls 16 fd-eh- ekxZ ds pkSMhdj.k] yxHkx 40 djksM+ dh ykxr ls 21 fd-eh- yEckbZ ds Qrsgiqj] eqt¶Qjkckn] dyfl;k isOM lksYMj ds lkFk ekxZ pkSMhdj.k rFkk ladjs lsrqvksa ds LFkku ij u;s lsrqvksa dk iqu% fuekZ.k] yxHkx 13 djksM+ dh ykxr ls 08-20 fd-eh- ds Hkxokuiqj] xkxygsMh ekxZ dk isOM lksYMj ds lkFk pkSMhdj.k] yxHkx 15 djksM+ dh ykxr ds 20 fd-eh- yEckbZ ds lgkjuiqj fpydkuk xansoM ekxZ dk pkSMhdj.k dh ?kks"k.kk dhA blh ds lkFk ;equk unh ij lkSaèksackal&vYg.kiqj lsrq] cMxkao dLcs esa egkjk.kk çrki ds pkSMhdj.k vkSj lkSUn;Êdj.k] nsocUn eaxykSj ekxZ pkSMhdj.k] nsocUn j.k[k.Mh frjkgk ckbZikl] csgV eldjk unh dk iqy] jkeiqj tk.M[ksMk rhrjksa ekxZ pkSM+hdj.k vkfn dh Hkh ?kks"k.kk dhA mUgksus LoxÊ; jkT; ea=h fot; d';i ds uke ij Hkh ekxZ nsus dh ?kks"k.kk dhA

mi eq[;ea=h us dgk fd iwoZ dh ljdkjksa esa dqN ftyks dk fodkl vkSj ckdh dk fouk'k okyh uhrh FkhA mUgksus dgk fd fiNyh ljdkj esa 'kke gksrs gh dqN Fkkuksa vkSj pkSfd;kas esa rkys yx tkrs FksA mUgksus dgk fd o"kZ 2022 vU; nyksa dk fonkbZ lekjksg o"kZ gksxkA lgkjuiqj ls lksuHkæ rd Hkktik dh ygj py jgh gSA mUgksus dgk fd igyh ljdkjksa us èkks[kk vkSj naxs fn;s rFkk orZeku dsUæ vkSj çns'k ljdkj us fodkl vkSj tudY;k.kdkjh ;kstukvksa ls turk dks ykHk fn;kA 2017 ls iwoZ xM

mi eq[;ea=h us dgk fd ckdh lcdqN tk,a Hkwy] ;kn jf[k, ujsUæ eksnh vkSj dey dk QwyA mUgksus dgk fd 100 esa ls 60 gekjk gS] 40 esa caVokjk gS] vkSj caVokjsa esa Hkh gekjk gSA mUgksus dgk fd dk;ZdrkZ viuk&viuk cwFk thrus dk dk;Z djas foèkkulHkk ge thr ysaxsA mUgksus dgk fd dk;ZdrkZ guqeku th dh rjg viuh rkdr dks igpkusaA dksbZ Hkh dk;ZdrkZ vius&vkidks mi eq[;ea=h ds'ko çlkn ekS;Z ls de u le>sA

bl volj ij vk;q"k ea=h M‚0 èkeZ flag lSuh] fiNMk oxZ vk;ksx ds vè;{k tloar flg lSuh] foèkk;d nsosUæ fue] dqoaj c`ts'k flag] fdjr flag] egkikSj latho okfy;k] ftykè;{k Hkktik egsUæ lSuh] egkuxj vè;{k jkds'k tSu] ftyk iapk;r vè;{k ekaxsjke pkSèkjh] iwoZ lkaln jk?ko y[kuiky 'kekZ] iwoZ foèkk;d jktho xqEcj] iwoZ foèkk;d txiky rFkk vU; tuçfrfufèkx.k vkSj yksd fuekZ.k foHkkx ds vfèkdkjhx.k mifLFkr jgsA