हमीरपुर पुलिस ने ओवर लोड बालू व मौरंग लदे वाहनों के खिलाफ की बड़ी कार्यवाही। 

हमीरपुर । बुन्देलखण्ड के बारे मे कहा जाता है कि यहां खनिज की भरमार है ।सरकारों को यहां से अरबों का राजस्व भी प्राप्त होता है। इसलिए रसूखदार लोगों खदानों में अवेधखनन भी धल्लडेड़े कर रते है और गैरकानूनी तरीके से ओवर लोड वाहन महोबा तथा हमीरपुर से गुजरते हुए लखनऊ तक जातें है कोई उन्हें रोकता टोकता नही है जब मिडिया को गावों के लोगों द्वारा अपनी परेशानी बताई जाती है तो मीडिया अपना कर्तव्य निभाते हुए खबरे छापता है जैसे ही मीडिया में खबरे आने लगती है और तो पुलिस भी हरकत आजाती है उसी का नतीजा है जो पुलिस ने कई गाड़ियों को पकड़ा है। यह कारवाई हमीरपुर कोतवाली पुलिस टीम व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध रुप से मौरंग /बालू का ओवर लोड परिवहन कर रहे 09 अदद ट्रकों पर की गई सीज की कार्यवाही*

जनपद में अवैध खनन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.11.2021 को खनिज टीम हमीरपुर के साथ लक्ष्मीबाई तिराहे हमीरपुर पर महोबा हमीरपुर राजमार्ग पर अवैध रुप से बालू/मौरंग का परिवहन कर रहे वाहनों की चेकिंग के दौरान कुल 09 अदद वाहनों (ट्रक/ट्रेलर)को अवैध रुप से बालू/मौरंग/ओवरलोड सहित पकड कर सीज कर विधिक कार्यवाही की गयी

अवैध रुप से /ओवरलोड बालू /मौरंग का परिवहन कर रहे ट्रक संख्या UP 35 AT 3368, ट्रक संख्या UP 35 AT 3559, ट्रक संख्या UP 35 AT 2075, ट्रक संख्या UP 35 AT 1194, ट्रक संख्या UP 35 AT 1618, ट्रक संख्या UP 35 AT 3369, ट्रक संख्या UP 41AT 5549, ट्रक संख्या UP 92 T 7234