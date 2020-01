सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा भेजे गए एक मैसेज से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और अमेजन के प्रमुख जेफ बेजोस का मोबाइल फोन हैक हो गया था। ब्रिटिश अखबार ‘द गार्जियन’ ने अनाम स्रोतों का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।

अखबार ने लिखा कि एक डिजिटल फॉरेंसिक विश्लेषण ने सुझाव दिया कि 2018 में अमेजन के प्रमुख के फोन से डाटा चोरी की शुरुआत मोहम्मद बिन सलमान के निजी व्हाट्सएप द्वारा भेजे गए एक वायरस वाले वीडियो फाइल से हुई।

गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अभी तक यह नहीं पता है कि फोन से क्या डेटा निकाला गया था, लेकिन यह रिपोर्ट बेजोस और उनकी पत्नी मैकेंजी की तलाक की आश्चर्यजनक घोषणा के लगभग एक साल बाद आई है। गौरतलब हो कि बेजोस ने शादी के 25 साल बाद अपनी पत्नी मैकेंजी से तलाक ले लिया।

Per this report: Bezos was in a WhatsApp chat with Saudi's MBS when unprompted the crown prince sent him a random file. The file it appears contained malware, which allowed Bezos' phone to be hacked … leading to leaks of photos designed to embarass him https://t.co/7dC5F8qCzs

