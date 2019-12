इराक: हवाई हमले के बाद प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास पर हमला किया

इराकी राजधानी बगदाद में हवाई हमले में दो दर्जन से अधिक लड़ाके मारे जाने के बाद हजारों प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास पर हमला किया।

फ्रांसीसी समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, सैन्य कपड़ों में सजे पुरुष और कुछ महिलाओं ने चेक प्वाइंट की ओर मार्च किया और इराकी सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने का कोई प्रयास नहीं किया।

प्रदर्शनकारियों के उग्र होने से पहले अमेरिका के कई राजनयिकों और दूतावास के कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया था।

कई वर्षों में यह पहली बार है जब प्रदर्शनकारी अमेरिकी दूतावास तक पहुंचने में सफल रहे हैं, जहां दूतावास सुरक्षा चौकियों की एक श्रृंखला के बाद उच्च सुरक्षित क्षेत्र में स्थित है।

प्रदर्शनकारियों ने सशस्त्र गिरोह नेटवर्क हैश अल-शैबी के समर्थन में झंडे उठाए, जो बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल में शामिल हो गए हैं।

29 दिसंबर को, पश्चिमी इराक में एक सैन्य अड्डे पर अमेरिकी हवाई हमले में 25 इराकी हिजबुल्ला सेनानियों को मार दिया गया था।

इराकी सैन्य ठिकानों पर रॉकेट हमले के जवाब में उक्त हवाई हमले किए गए, जहां अमेरिकी सेना इराकी सैन्य ठिकानों पर तैनात हैं।

किसी ने हवाई हमले की जिम्मेदारी नहीं ली लेकिन अमेरिका ने हिजबुल्लाह को दोषी ठहराया।

इराकी प्रदर्शनकारी अमेरिकी दूतावास की दीवारों पर पहुंच गए, जहां उन्होंने अमेरिकी विरोधी नारे लगाने वाले झंडे भी जलाए।