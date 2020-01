ایران میں یوکرین کا مسافر طیارہ گر کر تباہ، مسافر اور کرو ممبر سمیت 176 افراد جاں بحق

تہران کے امام خمینی ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے والا یوکرینی مسافر طیارہ تکنیکی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوگیا جس کے نتیجے میں طیارے میں سوار تمام ایک سو 76 افراد ہلاک ہوگئے۔

یوکرینی وزیراعظم نے طیارے میں 176 افراد سوار ہونے کی تصدیق کی جس میں 167 مسافر اور عملے کے 9 اراکین شامل تھے ان افراد میں 147 افراد ایرانی جبکہ 32 مسافر غیر ملکی تھے۔

امریکی خبررساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے ایرانی عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ طیارہ ایرانی دارالحکومت کے باہر ذرعی زمین پر گر کر تباہ ہوا، امدادی کارکنان جائے وقوع سے لاشیں نکالنے کی کوشش کررہے ہیں‘۔

سول ایوی ایشن کے ترجمان رضا جعفرزادہ کے مطابق تحقیقاتی ٹیم نے جائے حادثہ کی تحقیقات کا آغاز کردیا ہے تاہم ایئرپورٹ حکام نے حادثے کو تکنیکی خرابی کا نتیجہ قرار دیا۔

ایئر پورٹ کے فلائٹ دیٹا کے مطابق یوکرینین انٹرنیشنل ایئرلائنز کی پرواز 737-800 نے بدھ کے روز اڑان بھرنے کے تقریباً فوراً بعد ہی ڈیٹا بھیجنا بند کردیا تھا۔

ایران کے سرکاری خبررساں ادارے ارنا کے مطابق بدقسمت طیارہ تہران سے یوکرین کے دارالحکومت کیو جارہا تھا۔

واضح رہے کہ بوئنگ 737-800 2 انجن والا عام طیارہ ہے جو مختصر یا درمیانے فاصلے کی پروازوں کے لیےاستعمال ہوتا ہے، دنیا بھر کی ایئر لائنز 90 کی دہائی میں متعارف کروائے گئے اس طیارے کو ہزاروں کی تعداد میں استعمال کرتی ہیں۔

یہ بوئنگ 737 میکس سے پرانا طیارہ ہے جسے ایک خطرناک حادثے کے بعد 10 ماہ قبل گراؤنڈ کردیا گیا تھا۔

مارچ 2016 میں فلائی دبئی کا 737-800 طیارہ دبئی سے روس پہنچ کر روستو اون ڈون ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہوئے تباہ ہوگیا تھا جس میں 62 افراد ہلاک ہوگئے تھے۔

مئی 2010 میں انڈین ایکسپریس کا دبئی سے اڑنے والا 737-800 طیارہ منگلور میں لینڈ کرتے ہوئے تباہ ہوئی جس کے نتیجے میں طیارے میں سوار 150 افراد ہلاک ہوئے تھے۔