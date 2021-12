नई दिल्ली। अब साल 2021 का आखिरी हफ्ता और यह बेहद खास भी होने वाला है। इस दिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई शानदार वेबसीरीज और फ‍िल्‍में रिलीज होने वाली हैं।

कोरोना वायरस के चलते सिनेमाघरों में फिल्‍मों के रिलीज होने पर तलवार लटक गई है। कोरोना केस बढ़ने पर दिल्‍ली में सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया है। इसके चलते 31 दिसंबर को रिलीज होने वाली शाहिद कपूर की फ‍िल्‍म जर्सी की रिलीज डेट टाल दी गई है। अगर यही स्थिति रही तो कई अन्‍य फ‍िल्‍मों की रिलीज हटेगी। साल 2020 और 2021 सिनेमा जगत के ल‍िए सुखद नहीं रहे लेकिन इस दौरान ओटीटी प्‍लेटफॉर्म्‍स ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। कई बड़े बजट की फ‍िल्‍में भी डायरेक्‍ट ओटीटी पर रिलीज हुईं। अब साल 2021 का आखिरी हफ्ता और यह बेहद खास भी होने वाला है। इस दिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई शानदार वेबसीरीज और फ‍िल्‍में रिलीज होने वाली हैं।

मर्डर ऐट तीसरी मंजिल 302

Zee5 पर दिवंगत अभिनेता इरफान खान की आखिरी फ‍िल्‍म मर्डर ऐट तीसरी मंजिल 302 रिलीज होने वाली है। इसका प्रीमियर 31 दिसंबर को किया जाएगा। यह एक ऐसी कहानी है जो कत्ल के इर्द-गिर्द घूमती एक सस्पेंस-थ्रिलर है। फिल्म में रणवीर शौरी अहम किरदार में हैं। इस फिल्म का निर्देशन नवनीत बाज सैनी ने किया है।