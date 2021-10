विक्की कौशल -कटरीना की कार की नंबर प्लेट देख हैरान हुए फैन्स

नई दिल्ली अभी तक दोनों के रिश्ते को लेकर माहौल गर्म था। लेकिन, अब कार नंबर प्लेट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म इस तस्वीर को शेयर किया जा रहा है। इंस्टाग्राम पर जाने-माने फोटोग्राफर 'yogenshah_s' ने कटरीना कैफ और विक्की कौशल की कार नंबर प्लेट की तस्वीर शेयर की है।

Katrina Kaif-Vicky Kaushal: बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल और अभिनेत्री कटरीना कैफ इन दिनों काफी चर्चा में हैं। इन दोनों को लेकर ऐसी चर्चा है कि वे जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। क्योंकि, दोनों को कई इवेंट्स में एक साथ स्पॉट किया गया है और कहा जा रहा है कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि, इस रिश्ते पर दोनों ने अब तक कुछ खास जानकारी नहीं दी है। लेकिन, इसी बीच कटरीना और विक्की कौशल का कार नंबर प्लेट भी सुर्खियों में आ गया है। जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

अभी तक दोनों के रिश्ते को लेकर माहौल गर्म था। लेकिन, अब कार नंबर प्लेट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म इस तस्वीर को शेयर किया जा रहा है। इंस्टाग्राम पर जाने-माने फोटोग्राफर 'yogenshah_s' ने कटरीना कैफ और विक्की कौशल की कार नंबर प्लेट की तस्वीर शेयर की है। उन्होंने लिखा, ' कटरीना का कार नंबर- 8822 और विक्की कौशल का कार नंबर- 7722'। दोनों के पास रेंज रोवर कारें है और नंबर प्लेट में दिलचस्प समानता है। कार का नंबर 22 के साथ समाप्त होता है।



सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल

अब यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इतना ही नहीं इस तस्वीर को लेकर यूजर्स तरह-तरह की बातें कर रहे हैं और दोनों की 'लव स्टोरी' से जोड़ रहे हैं। कुछ का कहना है कि यह प्यार का सबूत है। वहीं, कुछ लोग जमकर मजे भी ले रहे हैं। यहां आपको बता दें कि कुछ दिन पहले यह खबर आई थी कि दोनों ने एक समारोह में चुपके से सगाई कर ली। बहरहाल, सच्चाई जो भी हो लेकिन कटरीना और विक्की कौशल इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं।