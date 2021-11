अभिनेता वीर दास  के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज

नई दिल्ली मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन और बॉलीवुड अभिनेता वीर दास मुश्किलों में आ गए हैं। अभिनेता के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज हुई है। वीर दास के खिलाफ यह शिकायक दर्ज उनका एक वीडियो सामने आने बाद की गई है। हाल ही में उन्होंने अमेरिका में अपना कॉमेडी शो किया। इस शो में उन्होंने भारत की महिलाओं और देश की प्रतिष्ठा को लेकर विवादित बयान दिया था।

वीर दास ने अपने आधिकारिक यूट्यूब अकाउंट पर अपना एक वीडियो शेयर किया है। उनका यह वीडियो हाल ही में अमेरिका में हुए एक कार्यक्रम का है। इस कॉमेडी शो में वीर दास भारत और यहां की महिलाओं की स्थिति का मजाक बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल COME FROM TWO INDIAS है। वीडियो में वीर दास कहते हैं, 'मैं एक ऐसे भारत से आता हूं जो दिन में महिलाओं की पूजा करते हैं और रात में उनका सामूहिक दुष्कर्म करते हैं'।

उनके इस बयान पर कई भारतीयों ने अपना गुस्सा जाहिर किया और वीर दास की जमकर आलोचना कर रहे हैं। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील आशुतोष दुबे ने वीर दास के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज करवाई है। आशुतोष दुबे बॉम्बे हाई कोर्ट में एक प्रैक्टिसिंग लीगल सॉलिसिटर हैं और बीजेपी-महाराष्ट्र पालघर जिले के कानूनी सलाहकार के रूप में काम करते हैं। वीर दास के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की जानकारी आशुतोष दुबे अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है।