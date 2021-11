अमिताभ बच्चन ने याद की अपनी पहली फिल्म

नई दिल्ली बॉलीवुड के महानाक अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में 52 साल पूरे हो गए हैं। इस बात की जानकारी बिग- बी ने सोशल मीडिया पर पोेस्ट शेयर करते हुए दी है। महानायक ने पोस्ट में अपनी डेब्यू फिल्म 'सात हिंदुस्तानी' को याद किया है। Rimjhim TrivediCreated On: 8 Nov 2021 10:49 AMLast Updated On: 8 Nov 2021 4:19 PM बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने रविवार यानी की 7 नवंबर 2021 को फिल्म इंडस्ट्री में 52 साल पूरे किए हैं। एक्टर की पहली फिल्म 'सात हिंदुस्तानी' (Saat Hindustani) 52 साल पहले 7 नवंबर 1969 को रिलीज हुई थी। एक्टर ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर फिल्म से एक थ्रोबैक फोटो शेयर करते हुए दी है। एक्टर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की है। अमिताभ बच्चन ने अपने अकाउंट से ये पोस्ट शेयर करते हुए एक खास कैप्शन भी दिया है। कैप्शन में महानायक ने लिखा है, "15 फरवरी 1969 को मेरी पहली फिल्म "सात हिंदुस्तानी" साइन की और यह 7 नवंबर 1969 को रिलीज़ हुई...52 साल..आज !!" अमिताभ बच्चन के इस पोस्ट पर अब तक लाखों लोगों ने लाइक किया है। अमिताभ के इस पोस्ट पर कई सारे रिएक्शंस भी आ चुके हैं। एक्टर की ये फोटो ब्लैक एंड वाइट है, जिसमें एंग्री यंग मैन किसी गहरी सोच में डूबे नजर आ रहे हैं। Also Read - 2020 Padma Awards: राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कंगना रनौत और अदनान सामी को पद्मश्री अवार्ड से किया सम्मानित आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म 'सात हिंदुस्तानी' के साथ की थी। हालांकि एक्टर की ये फिल्म कुछ खास चली नहीं थी, लेकिन कुछ सालों बाद आई फिल्म 'जंजीर' ने अमिताभ की किस्मत बदल दी। महानायक ने इसके बाद 'डॉन', 'त्रिशूल', 'शोले', और 'याराना' जैसी कई हिट फिल्में दी हैं। इन दिनों बिग- बी (Bigg- B) सोनी टीवी के क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति 13' (Kaun Banega Crorepati 13) में नजर आ रहे हैं। वर्कफ्रंट की बात अगर करें तो महानायक अब 'मेडे', 'ब्रह्मास्तत्र' और 'तेरा यार हूं मैं' जैसे फिल्मों में नजर आएंगे।