ग़ैर सरकारी मोलवी अगर बेदार होते?
Avadhnama News Posted on
You may like
Author adminPosted on
116
[email protected] 9807694588 اپنے مضمون كی اشاعت كے لئے مندرجه بالا ای میل اور واٹس ایپ نمبر پر تحریر ارسال كر سكتے هیں۔ ...
Author Avadhnama NewsPosted on
151
[email protected] 9807694588 اپنے مضمون كی اشاعت كے لئے مندرجه بالا ای میل اور واٹس ایپ نمبر پر تحریر ارسال كر سكتے هیں ایچ۔ایم۔یٰسین بچو!...
Author adminPosted on
103
श्रीलंका में जो हुआ उसे कोई भी धर्म, कोई भी समुदाय और कोई भी इंसान क़ुबूल नहीं कर सकता क्योंकि ऐसी हैवानियत की उम्मीद...
Hot Videos
In the news
Author Avadhnama NewsPosted on
23
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की जांच करने के लिए एसआईटी (SIT) गठित करने की बात कही है....
Author Avadhnama NewsPosted on
68
अमेरिकी राष्ट्रपति डोलान्ड ट्रंप के खिलाफ हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव में महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया है।अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने के लिए बुधवार को लंबी बहस...
Marquee Slider Special Report Urdu World
ملائیشیا میں آج سے کوالالمپور سمٹ کا آغاز، سعودی عرب کا بائیکاٹ
Author Avadhnama NewsPosted on
81
مسلمانوں کو دنیا بھر میں درپیش مسائل کے حل کے لیے 20مسلمان ملکوں کے رہنما اور نمائندے ملائیشیا کے درالحکومت ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے جمع ہو...
Author Avadhnama NewsPosted on
63
जिबरान बासील ने राजनीतिक और सैनिक क्षेत्र में हिज़बुल्लाह की नीतियों का समर्थन किया है।इर्ना की रिपोर्ट के अनुसार लेबनान के विदेशमंत्री ने कहा कि हिज़बुल्लाह, का चयन क़ानूनी...
Author Avadhnama NewsPosted on
32
ویسٹ انڈیز نے شیمرون ہٹمائر اور شے ہوپ کی شاندار سنچریوں کی بدولت بھارت کو ان کے ہوم گراؤنڈ پر 8وکٹوں سے اپ سیٹ شکست دے کر تین میچوں...
Author Avadhnama NewsPosted on
35
نیپال کے وسطی علاقے میں زائرین کی بس حادثے کا شکار ہوگئی جس کے نتیجے میں کم ازکم 4بچوں سمیت 14 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہوگئے۔ خبرایجنسی اے...